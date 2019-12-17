Rusya’da sürücü olmadan kendi etrafında daireler çizen otomobil şaşkınlık yarattı

Rusya’nın Perm kentinde park halindeki bir aracın, kendi kendine çalışıp hareket ettiğini görenler şaşkına döndü.

Cadde kenarında park edilmiş Lada Priora marka araç kendi kendine hareket ederek kendi etrafında daireler çizmeye başladı. Trafik durma noktasına gelirken çevresindeki insanlar aracı durdurmak için seferber oldu, ancak başarılı olamadı. Sonunda durumu fark eden arabanın sahibi, pantalon bile giymeden evinden sokağa fırlayıp otomobilini durdurmayı başardı.

Aracın, sürücünün ‘nötr’ koymayı, el frenini çekmeyi ve direksiyonunu düz konuma getirmeyi unutması sonucu kendi kendine hareket etmeye başladığı tahmin ediliyor. Başka bir nedeni olarak ise Priora’nın alarm sisteminin hatası gösteriliyor. Güvenlik kameralarına yansıyan ve büyük şaşkınlık yaratan olayın görüntüleri, Sputnik’in paylaştığı videoda.