Rusya'da bir ilk: Tataristan'da evden çıkmak için SMS ile alınabilen izin gerekiyor

Hindistan'da bir polis, salgınla mücadele kapsamında insanların karantinaya uymasını sağlamak için ilginç bir yöntem denedi: Koronavirüs kaskıyla devriye yaptı. Polis, "Bunu taktığımda koronavirüs fikri insanların zihinlerine işliyor. Özellikle de çocuklar bunu gördükten sonra bir hayli güçlü bir tepki veriyor ve eve gitmek istiyor" dedi.