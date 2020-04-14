Paris sokaklarına geyikler indi

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeni ile birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan ederken, Paris’in güneydoğu banliyösünde bulunan Val-de-Marne bölgesinde Boisy-Saint-Leger kentinde sokağa çıkma yasağı nedeni ile boş kalan sokaklara geyikler indi.

Bölge halkı, geyiklerin Boisy-Saint-Leger kentinde bulunan Piple şatosuna ait ormanlık araziden geldiklerini ifade ederken, geyiklerin ilk defa sokağa indiğini aktardı.

Daha önce İngiltere’nin Llandudno kasabasında koronavirüs nedeniyle ıssızlaşan sokaklara yabani keçiler inmişti.