Paris sokaklarına geyikler indi

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeni ile birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan ederken, Paris’in güneydoğu banliyösünde bulunan Val-de-Marne bölgesinde Boisy-Saint-Leger kentinde sokağa çıkma yasağı nedeni ile boş kalan sokaklara geyikler indi.
Bölge halkı, geyiklerin Boisy-Saint-Leger kentinde bulunan Piple şatosuna ait ormanlık araziden geldiklerini ifade ederken, geyiklerin ilk defa sokağa indiğini aktardı.
Daha önce İngiltere’nin Llandudno kasabasında koronavirüs nedeniyle ıssızlaşan sokaklara yabani keçiler inmişti.
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