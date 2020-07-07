İtalya’da Alpler, karın erimesini önlemek için termal çarşafla örtüldü

İtalyan Carosello Tonale şirketi her yıl yaptığı gibi bu yıl da Brescia eyaletindeki Presena Buzulu’nu erimeyi önlemek için çarşafla örttü.

İklim değişikliği nedeniyle sıcaklıklar artarken, Presena Buzulu giderek küçülmeye başladı. Carosello Tonale şirketi ise yaz aylarında sıcak ve güneş ışığının etkisiyle yaşanan erimeyi önlemek için Milano Üniversitesi’nden araştırmacılarla geliştirilen büyük termal çarşafları buzulun üstüne örtüyor.

Her yıl buzulun 400 bin metreküplük bir kayıp yaşaması önleniyor

© REUTERS / Glaziologische Kommission der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz / ETH Library Zurich / Denis Balibouse Felaketin habercileri: İsviçre Alpleri’nde buzullar görülmedik bir hızla eriyor 8

Carosello Tonale’de çalışan Manuel Veronesi, “Her yıl baharda, yazın başlangıcında, bu çarşaflar kışın kayak için kullanılan yamacın üzerine örtülüyor. Özel makinelerle bir araya getirilen çarşaflar eylülde yaz bitiminde kaldırılıp atılıyor” dedi.

Veronesi’ye göre, bu tedbir sayesinde buzulun her yıl 400 bin metreküplük bir kayıp yaşaması önleniyor.

Carosello Tonale şirketi, 30 yıldır dağın üzerindeki teleferikleri işletiyor.