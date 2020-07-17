Kolombiya’da bir bakkala köpek çırak: Salgın döneminde sahibine yardım ediyor

Medellin kentinde sekiz yaşındaki Eros isimli Labrador, gün içinde ağzında küçük bir sepetle sokakları dolaşıyor. Eros, sahibinin El Porvenir isimli bakkalının müşterilerine istedikleri ürünleri götürüyor.

Eros adreslere göre seçim yapamadığından herkese sipariş götüremiyor, ancak daha önce gittiği ve kendisine domates, muz veya kurabiye gibi ödüller veren müşterilerin isimlerini hatırlıyor. Eros’un biraz alıştırma yaptıktan sonra da kendi kendine evleri bulabildiği belirtiliyor.

Kolombiya’da koronavirüs vakaları artarken, kent yönetimleri sosyal mesafe kuralları getirmeye başladı. Kurallar çerçevesinde hafta boyunca alışverişe gidilebilecek günlerin sayısı da kısıtlandı.