Çernobil yasaklı bölgesinde arazi aracıyla tur düzenleniyor

Turistler Rusya-Ukrayna üretimi SHERP aracı ile Çernobil yasaklı bölgesinde gezdiriliyor. Araç sayesinde, nükleer kazanın sonuçlarını ortadan kaldırmak için bölgede kullanılan ve terk edilen ekipman ve gemiler görülebiliyor. Turlar, belirlenen özel güzergah üzerinde gerçekleştiriliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2019 yılında Çernobil yasaklı bölgesinin ülkenin ekonomik bakımdan kalkınmasına yönelik bölgelerden biri olması için talimatta bulunmuştu. Bu amaçla, turistler için yeşil koridor oluşturulmuştu.