Vietnamlı çocuk nadir görülen bir genetik rahatsızlıktan ötürü vücut geliştirici gibi gözüküyor

Nguyen Hoang Nam adında 10 yaşındaki bir Vietnamlı çocuk, kasların aşırı büyümesine neden olan bir genetik rahatsızlık nedeniyle profesyonel bir vücut geliştirici vücuduna sahip.

Doktorlar Nam'a ‘miyostatin ile ilişkili kas hipertrofisi’ teşhisi koydu. Bu durum çocuğun genel sağlığını etkilemese de, kas sertliği ve esneklik eksikliğinden muzdarip olmasına sebep olabilir.

Gelecekte bir vücut geliştirici olmak istiyor

Nam, “YouTube'da vücut geliştiricileri gördüm. Gerçekten güzel ve profesyonel görünüyorlardı, ben de gelecekte bir vücut geliştirmeci olmayı hayal ediyorum” dedi. Nam’ın babası ise, çoğu çocuğun küçükken oyun oynamak için telefon ödünç aldığını ancak Nam’ın vücut geliştiricileri izlemek için telefonunu istediğini söyledi.

Babası Nam‘ın doğduğundan beri her zaman çok nazik bir çocuk olduğunu ve arkadaşlarıyla daima iyi geçindiğini de ekledi.