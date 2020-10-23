'Vampir' dişlerine sahip kedi, köpek barınakları için 'para topluyor'

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde yaşayan ve kendisini vampire benzettiren sıra dışı dişlere sahip Mister Gru isimli kedi, sahibiyle birlikte evsiz hayvan barınakları için kitap satarak para topluyor.

Mister Gru, renkli fotoğraf çekimlerine katılıp sahibi Olga Apaziyeva'nın sosyal medyada kitap satmasına yardım ediyor. Elde edilen gelir ise, hayvan barınaklarına yardım etmek için kullanılıyor. Takipçileri, özellikle Mister Gru'nün vampir olarak poz vermesini seviyor.

Olga, bir sene ve 4 ay süresince 380 kitap sattıklarını anlattı.

'İlk kez barınaktaki köpeklerimize bir kedi yardım ediyor'

Dişleri rahatsızlık vermiyor

Öte yandan evsiz köpek barınağı sahibi Aleksandra Neçayeva, barınağına bir kedinin yardım ettiğini öğrenince çok şaşırdığını anlattı: ''Hayatımda ilk kez bir kedi barınağıma yardım etti. Hem de bu kedi köpeklere yardımda bulundu''.

Kediyi barınaktan sahiplenen Olga, bunun gibi dişlerin kedilerde sık sık görüldüğü ve Mister Gru'ye hiçbir rahatsızlık vermediğini söyledi.

Olga'nın ayrıca üç patili köpeği de var.