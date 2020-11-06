Bartın'da, yaralanan köpeğin yavrusu annesinin yanından ayrılmadı

Amasra'ya bağlı Göçgündemirci köyünde bir otomobilin çarptığı köpek yaralandı. Yavrusu, yaralanan annesinin yanından ayrılmadı. Durumu haber alan hayvansever Sevim Arkan, köye giderek köpeği ve yavrusunu alarak veterinere götürdü. Veterinerde tedavi altına alınan köpeğin yanından yavrusu yine ayrılmadı. Sevim Arkan, yavrunun annesinin yanından hiç ayrılmamasını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.