F1 Türkiye Grand Prix'si tanıtım filmi çekimlerine Galata Köprüsü'nde devam edildi

Dokuz yıl sonra Türkiye'ye dönen ve 13-14-15 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek F1 Türkiye Grand Prix öncesi İstanbul'da tarihi yarımadada tanıtım filmi çekildi. Sabah Sarayburnu sahilinde yapılan çekimlerin ardından ikinci durak tarihi Galata Köprüsü oldu. Galata köprüsünden geçen Formula 1 araçları adeta şov yaptı. Galata köprüsünde Formula 1 şovu, vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da başlayacak. Yarıştan 1 gün önce yapılacak sıralama turları ise 15.00'te gerçekleştirilecek.