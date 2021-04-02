Vietnamlı çiftçi plastik şişelerden sal yapıyor

Vietnam'ın Hau Giang eyaletindeki bir çiftçi, insanları ve tarım ürünlerini göller arasında taşıması için pet şişelerden sal yaratıyor.

Salları için etrafa atılmış çok sayıda plastik şişeden yararlanan Le Van Hieu, bin adet plastik şişeden yapılmış küçük salları ve yaklaşık 2 bin 500 şişeden oluşan büyük salları bir araya getirdi.

Sallar, birçok çiftçinin çevreyi korurken aynı zamanda para biriktirmesine de yardımcı oluyor.

Büyük sallar ise 16 kişiye ve iki motosiklete kadar taşıyabiliyor. Sallarının teknelere göre daha uzun ömürlü olduğunu söyleyen Hieu bugüne kadar yaklaşık 30 sal yaptı.