2018 FIFA Dünya Kupası'na 2 binden fazla gazeteci akredite oldu

2018 FIFA Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak kentlerdeki basın merkezlerine 2 binden fazla yerli ve yabancı medya temsilcisi akredite oldu.

Gazeteciler için her gün basın konferansları ve brifingler düzenlenecek. Bu etkinliklere şehir ve bölge yetkilileri, turizm sektörü temsilcileri, kültür ve sanat yıldızları da katılacak. Ayrıca gazeteciler için müzeler ziyareti organize edilecek.

Gazeteciler, basın merkezlerinde donanımlı masalardan ve ücretsiz Wi-Fi gibi hizmetlerden yararlanma fırsatını yakalayacak ve maçları izleyebilecek.

Ayrıca basın merkezlerinde, Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapan bölgelerin sunum alanları ve gazeteciler için geniş kapsamlı tur programları organize edilecek.

Basın merkezlerine giriş, internet sitesinden yapılan akreditasyon üzerinden yapılacak. Akreditasyon işlemleri 30 Mayıs’ta sonlandırılacak.