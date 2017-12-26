Saçlarını kaybetme tehlikesi atlattı, Rusya’nın yeni ‘Rapunzel’i oldu

Daha önce saçlarıyla sosyal medyanın yıldızı haline gelen ve ‘Rus Rapunzel' olarak anılan Dariya Gubanova'ya rakip çıktı.
Это наверное мое самое любимое фото😍лайк, если вам тоже нравится) — Ответы на часто задаваемые вопросы 1️⃣"Волосы лезут с корнем, плохо ли это?" — Волосы всегда выпадают с корнем, так как составляют с корнем единое целое (исключение — когда волосы ломаются —но это не вариант выпадения). Но на месте выпавшего волоса остается волосяной фоллиул со всеми структурами, которые способны вырастить новый волос на месте выпавшего (у любого человека в день выпадет около 100 волос и все они с корнем) 2️⃣"Если вырвать седой волос, то на его месте вырастут целых два седых волоса?" — Это миф. Если бы это было правдой, то выдергивание седых волос позволило бы сделать волосы гуще🙈 3️⃣"Правда ли что частое мытьё головы усиливает выпадение волос?" — нет, это так же миф. Я неоднократно говорила о том, что для здоровья кожи головы очень важно ее своевременное очищение. При мытьё разжижается густой сальный секрет, вымывается УЖЕ мертвый волос, но это никак не провоцирует выпадение здоровых волос. Напомню, перед тем как покинуть голову, волос пребывает 2-3 месяца в телогеновой фазе. Т.е он все это время сидит в своём фолликуле, не растёт и не выпадает. Вот именно такие волосы во время мытья и выпадают, а здоровый волос ещё нужно постараться выдернуть. Каждому я чисто физически не успею ответить, но стараюсь писать отдельные посты с ответами на вопросы😊 Задавайте вопросы под этим постом, а на самые интересные и востребованные я буду развёрнуто отвечать в отдельном посте — А за нереальное фото спасибо @e.freyer_photo
Kızıl ve upuzun saçlarıyla tamamen masallardan çıkmışçasına görünen 23 yaşındaki Anastasya Sidorova, Instagram'ın yeni fenomeni oldu.
Как оценивать результат при стимуляции роста волос?— Когда мне в очередной раз говорят,что маска из яица/водки и тд ускоряет рост и увеличивает густоту волос,то я прошу предоставить объективные доказательства. Нельзя оценивать результат субъективно, полагаясь лишь на свои ощущения. Меня очень умиляет,когда говорят,что уже через 2 недели после луковой маски растёт подшерсток) Или наоборот,очень часто мы сами не замечаем никаких изменений во время стимулирующей терапии потому что видим свои волосы каждый день,видим,как они продолжают выпадать и порой кажется,что результата нет. — Как отследить результат? ✅Делать фото. У трихолога должен быть фотоаппарат. Делаются фотографии "до" начала лечения и через несколько месяцев. Не следует делать фото каждую неделю,ведь первые плоды своей работы вы увидите через 2-3 месяца. В первую очередь нас интересуют фото пробора и височной области,т.к поредение волос начинается именно в тех областях. Важно сделать фото хорошего качества и при дневном освещении. Далее вы РЕГУЛЯРНО выполняете все необходимые процедуры стимуляции роста волос и делаете первое фото в тех же самых ракурсах и освещении через 3 месяца. За это время должен появиться начальный результат. Если результата нет,то терапию нужно корректировать. Поэтому если вы настроены решительно и готовы не менее 3х месяцев использовать стимулирующие средства,то настоятельно рекомендую делать фото. ✅Фототрихограмма(ФТГ) Можно обойтись только лишь визуальной оценкой при помощи фото,но и этот способ также имеет место быть. ФТГ это такой метод исследования,где сбривают совсем небольшой участок волос для того чтобы через 48 часов оценить скорость роста волос,кол-во волос в стадии роста и выпадения,процент истонченных волос,количество пустующих фолликулов. Расскажу вам пример,в котором ФТГ необходима. Есть лазерная расчёска,которая стимулирует рост волос (это не расчёска за 2000₽. Если вам интересно,расскажу про неё). Данную расчёску нужно использовать регулярно,чтобы был эффект. Но суть в том,что визуально вы вряд ли увидите какие-либо изменения со стороны волос и в этом случае необходима ФТГ. Она покажет,что волос стал толще,немного ускорился рост волос. 👇
Instagram'da yaklaşık 400 bin takipçisi olan Sidorova, kullanıcılar tarafından 106 santim uzunluğundaki saçları nedeniyle ‘Rapunzel' olarak anılıyor.
Как думаете, сколько лет прошло между первым и вторым фото? Лайк если тоже видите разницу😂 А ещё в этот период было выпадение волос и рост тогда остановился😐 — Хочу сегодня рассмотреть самый часто задаваемый вопрос от вас на тему выпадения волос. "У меня выпадают волосы от определённого шампуня, пилинга, масляной маски и тд" — Ни одна маска не способна вызвать выпадение волос, если только если она не вызывает аллергического или контактного дерматита, но такое сложно не заметить. Так почему же от одного шампуня волос выпадает больше чем от другого?— Все дело в промывающей способности. Когда шампунь промывает хорошо, то под его воздействием вымываются волосы, которые уже находятся в стадии выпадения. Напомню, волос не выпадает за один день. Перед тем как покинуть голову, волос входит в фазу телогена, где готовится к моменту выпадения и происходит это 2-3 месяца. Т.е перед там как покинуть голову, волос некоторый период просто «сидит в фолликуле» и при этом не растет и не выпадает. Использование масляных масок, пилингов, шампуней для жирного типа волос временно усиливают выпадение волос, особенно, если вы ранее плохо очищали кожу головы или же у вас выпадение волос выше нормы. Шампунь, который имеет плохую промывающую способность не вымывает все телогеновые волосы, что не очень хорошо для кожи головы и волос. Поэтому необходимо чередовать использование двух шампуней. — У меня происходит подобное, если я пользуюсь сухим шампунем. Используя сухой шампунь не происходит естественного вымывания волос и они копятся. Естественно, что когда я буду мыть голову, то волос выпадет в 2 радз больше. Смысл тут паниковать, когда знаешь причину?— Сталкиваетесь ли вы с подобным выпадением волос?я раньше очень переживала🤦♀️
Sidorova, farklı saç rengi ve göz dolduran dolgunluktaki saçlarıyla görenleri büyülüyor.
Шампуни, в составе которых отсутствуют сульфаты. Нужны ли они?— Друзья, ставьте лайк, пожалуйста, чтобы пост отобразился у всех в ленте. — Итак, нужны они только детям и старикам, а взрослому человеку в репродуктивном возрасте вряд ли подойдут данные шампуни. — Напомню, салольность кожи головы-гормонозависимый процесс, стимулируют ее андрогены, а следовательно нельзя переучить мыть голову реже. Это аксиома. Если мыть голову редко, то фолликулы закупориваются вязким сальным секретом, сальный отток нарушается, сало скапливается в фолликуле,что создает впечатление меньшем его выделении на поверхность. Но куда лучше иметь выделение кожного сала,чем его застой. — Это же касается и безсульфатных шампуней. Они имеют плохую промывающую способность, а следовательно кожа головы плохо очищается. Проявляется это в виде отсутствия прикорневого объёма после мытья, может появиться шелушение, зуд, а так же болезненность кожи головы. Очень многие жалуются на эти симптомы после процедуры кератинового выпрямления. — В сульфатах нет ничего страшного и их не надо бояться. В зубной пасте, которую вы используете аж 2 раза в день, так же присутствуют сульфаты, но этому не отводится столько внимания. Безсульфатные шампуни это очередная реклама, желание заработать денег на людях, которые мало разбираются в данном вопросе. — Наносите шампунь только на кожу головы, а образовавшуюся пену распределите по волосам. После использования шампуня с сульфатами, используйте маску или кондиционер, чтобы "закрыть" чешуйки волоса. Пользуетесь ли вы безсульфатными шампунями?подходят ли они вам?
Sidorova'ya göre, bir zamanlar böyle güzel saçları olabileceğini hayal etmek bile güçtü.
Генетическая предрасположенность к потере волос — Выпадение волос может затронуть любого человека в независимости от возраста. Совсем недавно обратилась ко мне мама девочки 12 лет, у которой в период полового созревания о страшной скоростью посыпались волосы и появилась себорея. И самое интересное, что это норма, ведь патологии со стороны работы других органов не выявлено. — Самым распространенным фактором в развитии андрогенетической алопеции (АГА) является генетическая предрасположенность. По наследству человеку передается определенное сочетание генов, отвечающих за поредение. Если генетически ваши фолликулы чувствительны к гормону дигидротестотерону, то происходит постепенное поредение и истончение волос. Однако это вовсе не означает, что родители имели тот же возраст начала проблемы и ее степень. Наследоваться проблема может как в "усиленном", так и "ослабленном" варианте. — В настоящее время доказано, что важное значение имеют и факторы окружающей среды, так называемые триггеры, которые могут усугубить потерю волос. Например, спровоцировать развитие АГА может стресс(физиологический, психологический, оксилативный), воспалительные заболевания, образ жизни. Т.е у человека может быть предрасположенность к поредению волос, которое проявилось постепенно, уже в более зрелом возрасте и это нормально. — Этим постом хочу вам сказать, что на состояние волос влияет огромное количество факторов и мы их должны минимизировать, чтобы по максимуму избежать проблем с волосами. В первую очередь: 🔹Спать не менее 8 часов 🔹Употреблять больше натуральных продуктов 🔹Отказаться от курения. Курение действительно негативно сказывается на состоянии волос в отличие от алкоголя (в меру конечно же😐) 🔹Если длительно пребываете на солнце, то ОБЯЗАТЕЛЬНО надевайте головной убор. 🔹Употребление БАДов и витаминов. У меня выпадение началось в 20 лет после болезни с длительной высокой температурой. Выпадают ли волосы у вас? С какого возраста?
Genç kıza 18 yaşındayken alopesi (saçkıran) teşhisi konmuştu. Sidorova, rahatsızlığı süresince neredeyse saçlarının tamamını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyaydı.
💥Дарсонваль⭐️ Многие на него возлагают огромные надежды в борьбе с выпадением волос. Так ли это?Ваш лайк позволяет остальным увидеть данный пост, вам ведь не жалко?😊 — Прежде чем сказать вам, эффективен ли он или нет, я хочу напомнить наиболее частую причину выпадения волос —выпадение волос по женскому типу(андрогенетическое выпадение волос(АГА)). К 50 годам с данным типом выпадением волос сталкивается 50% женщин. У кого-то оно начинается сразу после момента полового созревания, у кого-то с течением жизни из-за различных негативных факторов. А теперь ещё раз, что это за зверь такой, АГА?😈 Есть у вас фолликул,из которого растёт здоровый, толстый волос в пределах вашего генетического максимума.➡️ Далее наступает половое созревание и уровень мужских половых гормонов становится больше(но в пределах абсолютной нормы) ➡️ А вот тут уже в силу вступает генетика. Если генетически ваши фолликулы чувствительны к гормону-дегидротестостерону, то есть выпадение. — Данный гормон пагубно влияет на фолликул, а следовательно волос истончается, выпадает. Т.е фолликулу "плохо" от воздействия ДГТ. Т.е причина в чувствительности фолликулов, не надо винить гормон во всем. Так вот вернёмся к дарсонвалю. Как он работает? Под воздействием импульсных токов он ускоряет кровообращение,усиливается питание фолликула. Ну ускорит он кровообращение, питания больше к фолликулу поступит и что?ведь чувствительность фолликулов к данному гормону меньше не станет, так же как и самого этого гормона меньше не станет. — Так что делать-то с ним? Использовать, но в совокупности с основным лечением, например, со стимуляторами, которые назначил вам специалист. Процедура дарсонвализации УСИЛИТ эффективность использования стимуляторов. Использовать его нужно будет перед нанесением на кожу головы стимулятора в течение 15 минут:сначала сосуды сужаются и только через 10 мин. происходит расширение. Итог: Сам по себе дарсонваль не остановит выпадение волос,т.к не решает основную причину и не стимулирует рост волос, НО его использование в совокупности со стимуляторами улучшает эффективность лечения. Пользуетесь или пользовались ли вы дарсонвалем?
Ancak işi elden bırakmayıp rahatsızlığı hakkında bilgi edinen Sidorova, sorununu hızla gidermeyi ve bu denli gür saçlara kavuşmayı başardı.
Рецепт самодельного тоника для жирной кожи головы Лайк полезному посту, я старалась) Ранее я уже говорила, что сохранения свежести причёски можно использовать тоники. У многих людей кожа головы склонна к себорее, есть зуд, шелушение и в этом случае необходимо делать пилинг для кожи головы, несколько раз в неделю мыть голову антисеборейным шампунем и использовать специальные тоники. ❓Как использовать❓ 🔹Если присутствует зуд кожи головы, то использовать каждый день в независимости, помыли ли голову или нет 🔹Если просто кожа головы склонна к жирности, то использовать тоник нужно после мытья. 🔹Наносить средство нужно по проборам. Сделали пробор➡️пшикнули➡️чистым пальчиком растерли. И так пять доз(5 проборов). Ополоснуть голову можно подкислённой лимоном водичкой. ❓Как приготовить❓ 🔹Трава зверобоя — 20гр 🔹Листья мяты перечной —20 гр 🔹Листья берёзы —20гр 🔹Кора дуба — 40 гр 🔹Вода — 1.25 л. 🔹Спирт/салициловый спирт 🔸Смешать все ингредиенты и кипятить 30 минут на водяной бане. 🔸Процедить отвар пока он горячий 🔸Добавьте спирт из расчета 200гр на литр уже готового отвара 🔸 Готовый отвар можно перелить в ёмкость с дозатором для удобства хранения и использования. Пользуетесь ли вы тониками/ пилингами? #тоник_sid
Sidorova, bu süreçte edindiği bilgilerle başka insanlara saç bakımı konusunda programlar oluşturuyor.
Сегодня лечу домой😌 В Севастополе провела три дня, расскажу вам немного про наше путешествие. 🔹Самое дорогое в этой поездке-билеты. Туда-обратно обошлись в 26.000😐билет в один конец в Италию стоил 6000😅 🔹Транспорт здесь дешёвый, но дождаться такси просто нереально, поэтому мы ездили на общественном транспорте, который ходит очень часто (интервал до 5 минут). 🔹Еда тоже недорогая, но нигде я вкусно не поела. Утром мы на рынке покупали фрукты, в течение дня нам некогда было есть, а вечером мы ели в кафе/ресторане. Счёт а среднем 600-800₽ за человека. Вчера позавтракала блинами за 120₽😨 🔹Самое важное в этой поездке для меня было море, горы, красивые виды. Чтобы до них добраться, нужно брать внедорожник и арендовать катер, тогда вы увидите совершенно иной Крым, каким я его и люблю. К поездке я подготовилась, нашла @safonov_travel который проводит экскурсии по крыму на внедорожнике. Андрей, спасибо, что потратил свой единственный выходной на нас и показал нам очень красивые места, от которых захватывает дух! 🔹В Севастополе я 8 раз и не нужно говорить, что после присоединения Крыма к России люди резко стали злыми. Какими люди были, такими и остались!как тыкали в меня пальцем и кричали "посмотри, волосы!", так и кричат😅 🔹На общественные пляжи мы не ходили, там всегда очень много людей. Однозначно рекомендую Фиолент, казачью бухту, генеральские пляжи. Добраться туда очень просто даже на общественном транспорте. Море чистейшее! —- Друзья, комментарии меня прямо шокировали. Выложила пост перед самым взлетом, а по прилёту ужаснулась от комментариев. Разжигание политического конфликта? Вы серьёзно? Я писала исключительно свой отзыв о моей поездке в Крым. Два дня назад я выложила пост и написала, что лечу в Крым. В комментариях было достаточно большое количество негативных отзывов о России, в частности о Севастополе. Некоторые писали, что люди стали злыми, это и задело меня. В Севастополе я была каждое лето начиная с 13 лет и имею своё личное мнение по этому поводу. Поэтому я и отметила тот факт, что люди какими были, такими и остались. Где тут розжиг конфликта мне до сих пор не понятно🤔
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