Kendi kendini yiyen yılan izleyenleri şaşırttı

YouTube’daki ViralHog kanalınnda bir kullanıcı sahibi olduğu yılanın kendi kendini yemeye çalıştığı görüntüleri yayınladı.

© AA/ Omar Marques Evinde 40 çeşit yılan besliyor 7

Bir YouTube kullanıcısı ViralHog isimli kanalında kendi kendini yemeye çalışan yılanının görüntülerini paylaştı. Videoda, kullanıcının ‘aptal yılan' diyerek yılana güldüğü ve yılanı kolye gibi boynuna taktığı görüldü.

Bazı kullanıcılarsa yılanın sahibine bunun gülünecek bir şey olmadığı yönünde tepki gösterdi. Akrudibum Rum isimli kullanıcı yılanların vücutları çok ısındığında metabolizmalarında sahte bir açlık hissinin meydana geldiğini ve yemek bulamadıklarında böyle bir davranış gösterdiğini ifade etti.

Kullanıcı yılanların görme yetilerini kaybettiklerinde de kendileri ile kurbanları karıştırabildiklerini kaydetti.

Aviation Compilation isimli kullanıcı da yılanların stresli olduklarında kendi kendilerini yemeye çalıştıklarını belirtti.