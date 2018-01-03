Paris Hilton’un serveti nişan yüzüğüyle birlikte 2 milyon dolar arttı

Hilton oteller zincirinin varisi Paris Hilton, evlilik teklif eden sevgilisi Chris Zylka’nın 20 karatlık elmas yüzük tercihiyle bir kez daha gündemde.

© AFP 2017/ GRZEGORZ MICHALOWSKI Paris Hilton'dan selfie iddiası

Tahmini olarak 300 milyon doları bulunan Paris Hilton, parmağına taktığı bu yüzükle birlikte servetini 302 milyon dolara yükseltti.

SEVGİLİSİNE İPUCU VERDİ

Mücevher uzmanı Michael Greene, People dergisine yaptığı açıklamada, Paris Hilton’un armut şeklinde bir tektaş yüzük alması konusunda sevgilisine imada bulunduğunu belirtti. Greene “Paris annesinin armut şeklindeki pırlanta yüzüğünü çok beğendiğini söylemiş. Chris bana geldiğinde ne istediğini biliyordu” dedi.

Yüzüğün tasarımı, The Leftover dizisi oyuncularından olan ABD’li aktör ve model Chris Zylka’nın kendisine ait. Bir ekip tarafından yaklaşık üç haftada hazırlanabilen meşhur yüzük, Hilton – Zylka çifti için sadece iki günde hazırlandı.

‘DÜNYANIN EN ŞANSLI ERKEĞİYİM’

People dergisine konuşan Zylka “Paris mükemmel bir kadın. Dünyanın en şanslı erkeği benmişim gibi hissediyorum. Hayatımın geri kalanını onunla geçirmek icin sabırsızlanıyorum” dedi.

Paris Hilton ise Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafın altına ‘hayatının aşkıyla nişanlandığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğu’ notunu düştü ve “Peri masallarının gerçek olduğunu gösterdiğin için teşekkür ederim” yazdı.