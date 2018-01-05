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    Hindistan-Evlilik

    Hindistan'da kaçırılıp zorla evlendirilen erkek mühendis için polis soruşturması

    © AFP 2017/ SAM PANTHAKY
    Yaşam
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    Hindistan'ın Bihar eyaletinde genç bir mühendis gelinin ailesi tarafından kaçırılarak zorla evlendirildi. O anlar kameralara yansırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Erkeklerin zorla evlendirilmesi geleneğinin var olduğu Hindistan'ın en yoksul eyaletlerinden Bihar'da genç bir mühendisin kaçırıldığı ve silah zoruyla evlendirildiği iddiaları üzerine polis soruşturma başlattı.

    Vino Kumar adlı 29 yaşındaki gencin gelinin ailesi tarafından zorla evlendirildiği anlara ait görüntüler Hindistan medyasında yer aldı.

    'SENİ ASMIYORUZ SADECE DÜĞÜNÜNÜ YAPIYORUZ'

    Görüntüler Kumar'ın kendisini bırakmaları için yalvarmasına rağmen gelinin ailesi damat kıyafeti giydirdiği genci zorla evlendiriyor.

    Gelinin yakınlarından biri ağlayan damadı teselli etmeye çalışıken başka bir kişinin 'Seni asmıyoruz sadece düğününü yapıyoruz" diye bağırdığı duyuluyor.

    KAÇIP KURTULDU

    Olayın ardından mühendisin polisin yardımıyla kurtulduğu ve CARKHAND yeletindeki evine döndüğü belirtildi.

    2016'DA YAKLAŞIK 3000 DAMAT KAÇIRMA VAKASI YAŞANDI

    'Pakadua Vivah' denilen ve Bihar ve çevresine özel bir gelenek olan erkeklerin zorla evlendirilmesi eylemine genellikle gelin çeyizine parası olmayan yoksul aileler başvuruyor.

    Resmi rakamlara göre 2016'da yaklaşık 3000 damat kaçırma vakası yaşandı. AFP'nin aktardığına göre bu evliliklerin hiçbirinin iptal edilmedi.

    Etiketler:
    Hindistan
    Topluluk kurallarıTartışma
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