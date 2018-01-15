Rusya’da bir okulda bıçaklı kavga: 11 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı

Rusya’nın Perm kentinde, uzun Noel tatilinden sonra okulların ilk gününde 2 öğrencinin bıçaklı kavgası ile başlayan olaylar büyüdü. Olayda en az 9 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı.

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada "15 Ocak sabahı Perm'deki bir okulda bıçaklı bir kavga çıktı. Olay yerindeki öğrenci ve yetkililer kavgayı ayırma girişiminde bulundu. Bunun sonucunda öğrenciler ve bir öğretmen yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

'SALDIRGANLARDAN BİRİ ÖĞRENCİ, DİĞERİ ESKİ ÖĞRENCİ'

Bölge polis idaresinden yapılan açıklamada yaralı sayısının 12 olduğu aktarıldı.

Açıklamada "18 yaşın altındaki iki genç arasında çıkan bıçaklı kavgada 11 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada saldırganlardan birinin okulda öğrenim gördüğü, diğerinin de eski bir öğrenci olduğu ifade edildi.

Daha önce Perm Bölge Güvenlik Bakanlığı Basın Sekreteri Yelena Dubinina, bölgedeki 127 numaralı ilköğretim okulunda iki maskeli kişinin bıçaklı saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

ÖĞRETMEN VE BİR ÖĞRENCİ AĞIR YARALI

Rusya Sağlık Bakanlığı Perm Bölge İdaresi'nden yapılan açıklamada ise ağır yaralı öğretmen ve 16 yaşındaki bir öğrencinin hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

Olayın ardından bölgeye ambulans ve polis ekipleri intikal etti. Perm Valisi Maksim Reşetnikov ve Perm Bölge Güvenlik Bakanlığı yetkilileri de saldırının gerçekleştiği okula gitti.