8 aydır maaşı ödenmeyen işçiden İŞKUR önünde çıplak protesto

İzmir'de, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) 8 aydır maaş alamayan A.S., şikâyet dilekçesinin de işleme konulmamasına isyan etti. A.S., Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) önünde, sadece iç çamaşırı kalacak şekilde çıplak eylem yaptı.

© AA/ Murat Kaynak Geçim sıkıntısı çeken işçi, TBMM önünde kendini yaktı

DHA'nın haberine göre, SGK'dan hak ettiği maaşın 8 aydır ödenmemesine tepki gösteren A.S., durumu öğrenmek için bir süre önce İŞKUR'a başvuru yaptı.

Burada memurun kendisine iddiaya göre, "Senin maaş alman hayatın olağan akışına aykırı" demesi üzerine sinirlenen A.S., şikâyet dilekçesi yazdı.

Bugün tekrar İŞKUR'a giden A.S., şikâyet dilekçesinin de işleme konulmadığını öğrendi.

Bu duruma kızan A.S., kurumun Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki binasının önünde giysilerini çıkardı.

​'İŞÇİYİM BEN, AÇ İŞÇİ'

Sendika62.org'un aktardığına göre S., "İşçinin hakkını savunmayanlar, çıkın dışarı görün işçinin halini. İşçiyim ben, aç işçi. Benim hakkımı savunmuyorlar, patronun avukatlığını yapıyorlar" diyerek bina önünde oturmaya başladı.

Polis ekiplerinin gelerek "Burada böyle ne yapıyorsun?" demesi üzerine S., "Ben bu devleti protesto ediyorum. İstiyorsanız zor kullanın, benim kimseye zararım yok. Hakkımı bu şekilde arıyorum" diyerek tepki gösterdi.

A.S.'nin ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmesinin ardından, çevredeki kalabalık dağıldı.