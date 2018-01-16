8 aydır maaşı ödenmeyen işçiden İŞKUR önünde çıplak protesto

Burada memurun kendisine iddiaya göre, "Senin maaş alman hayatın olağan akışına aykırı" demesi üzerine sinirlenen A.S., şikâyet dilekçesi yazdı.
Bugün tekrar İŞKUR'a giden A.S., şikâyet dilekçesinin de işleme konulmadığını öğrendi.
Bu duruma kızan A.S., kurumun Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki binasının önünde giysilerini çıkardı.
'İŞÇİYİM BEN, AÇ İŞÇİ'
Sendika62.org'un aktardığına göre S., "İşçinin hakkını savunmayanlar, çıkın dışarı görün işçinin halini. İşçiyim ben, aç işçi. Benim hakkımı savunmuyorlar, patronun avukatlığını yapıyorlar" diyerek bina önünde oturmaya başladı.
İzmir İŞKUR önünde soyunarak bağırdı: “İşçiyim ben, aç işçi!”https://t.co/o9tPBTYhHu pic.twitter.com/Nmohj1pOWr— sendika.org (@sendika_org) January 16, 2018
Polis ekiplerinin gelerek "Burada böyle ne yapıyorsun?" demesi üzerine S., "Ben bu devleti protesto ediyorum. İstiyorsanız zor kullanın, benim kimseye zararım yok. Hakkımı bu şekilde arıyorum" diyerek tepki gösterdi.
A.S.'nin ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmesinin ardından, çevredeki kalabalık dağıldı.
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