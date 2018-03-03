Facebook iki ayrı haber kaynağı özelliğinden vazgeçti

Facebook bir süredir iki ayrı haber kaynağı güncellemesi üzerinde çalışıyordu. Kullanıcıların, aile ve arkadaşları ile diğer kişileri ayırarak daha kişisel iletişim imkanı sağlamaya yönelik olarak sürdürülen testler, bugün itibariyle sonlandırıldı. Facebook haber akışı sorumlusu Adam Mosseri konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

'ÇOK KULLANIŞLI OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

"Facebook'u herkes için daha iyi hale getirebilmemiz için yeni özellikler deniyor, değişiklikler tasarlıyor ve güncellemeler yapıyoruz. Reaksiyonların çeşitlendirilmesi, Canlı Video ve GIF'ler olumlu olarak dönüş aldığımız bazı değişiklikler ve bunlar küresel olarak kullanılmaya devam ediliyor. Bugün, bu testlerden birini sonlandırıyoruz: Explore Feed. Geçtiğimiz yıl insanlardan aldığımız geri bildirimlere göre kullanıcılar, Haber Akışı'nda arkadaşları ve ailelerinden daha fazla bildirim almak istiyor. Bu sebepten Explore Feed'in çok kullanışlı olmadığını düşünüyoruz."

'DAHA FAZLA İLETİŞİM ODAKLI OLACAK'

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Facebook'un bundan sonra daha iletişim odaklı bir sosyal medya adresi olacağını ve bunun için gerekli güncellemelerin de en kısa sürede servis edileceğini duyurmuştu.