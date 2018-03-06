Facebook’un ‘çocuk tacizcileri’ anketi tepki çekti

Sosyal medya devi Facebook, çocuğun cinsel istismarı söz konusu olduğunda, şirketin duruma müdahale edip etmemesi gerektiğine ilişkin sınırlı sayıda kişiye ulaşan bir anket yaptı.

Şirket, konuyu anket malzemesi haline getirerek kabul edilebilir bir durum olduğu algısı yarattığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefinde.

Facebook kısa bir süre önce ankete katılan kişilerden, şirketin politikalarını belirleyen yetkililer olduklarını düşünerek bazı örnek durumlara ilişkin karar vermelerini istedi.

'14 YAŞINDAKİ BİR KIZDAN CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAF İSTENİRSE…'

Katılımcılara ‘yetişkin bir erkeğin özel mesaj aracılığıyla 14 yaşındaki bir kızdan cinsel içerikli fotoğraflar istemesi' durumunda ne yapılması gerektiğini sordu.

Twitter Çocuk istismarına karşı elektronik kelepçe

İçeriğe izin verilmesi gerektiğine dair iki, izin verilmemesi gerektiğine dair ise yalnızca bir seçenek sunuldu:

"Facebook'ta izin verilmeli, içeriği görmenin benim için sakıncası yok

İçeriğe izin verilmeli, fakat görmek istemem

Facebook'ta içeriğe izin verilmemeli ve kimsenin görmesine izin verilmemeli

Bu konuda bir tercihim yok"

‘KULLANICILAR KARAR VERSİN' SEÇENEĞİ

İkinci soruda ise yine aynı örnek üzerinden kurallara kimin karar vermesi gerektiği soruldu.

Sunulan dört seçenek arasında uzmanların tavsiyesiyle şirketin karar vermesi, Facebook kullanıcılarının oy vererek belirlemesi, uzmanlar tarafından karar verilmesi ve ‘tercihim yok' şıkları yer aldı.

‘APTALCA VE SORUMSUZCA BİR ANKET'

İngiliz milletvekili Yvette Cooper duruma tepki göstererek bu tür bir anket yapılmasını "aptalca ve sorumsuzca" olarak nitelendirdi.

The Times'a konuşan Cooper, yetişkin bir erkeğin 14 yaşında bir çocuktan cinsel içerikli fotoğraflar istemesinin yalnızca yasalara aykırı olmakla kalmayıp, aynı zamanda çocukların korkunç bir şekilde istismar edilmesi ve sömürülmesi anlamına geldiğini vurguladı.

Cooper, "Facebook yöneticilerinin bu durumu tolare edebileceklerini ya da kullanıcılara bunun kabul edilebilir olduğunu gösteren anketler göndermemeleri gerekiyor" dedi.

Kullanıcılar, politikacılar ve basından sert tepkiler üzerine açıklama yapan Facebook, anketi bir ‘hata' olarak nitelendirdi ve sitenin bu şekilde kullanılmasına asla izin verilmeyeceğini savundu.

Şirket yöneticilerinden Guy Rosen Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu tür aktiviteler Facebook'ta daima kabul edilemez olarak kalacak. Belirlendiği durumlarda düzenli olarak otoritelerle birlikte çalışıyoruz. Konu anketin bir parçası olmamalıydı. Bu bir hata" ifadelerini kullandı.