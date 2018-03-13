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    Arda Turan-Aslıhan Doğan

    'Arda Turan'ın nikahında Afrin nedeniyle pasta kesilmedi, müzik çalınmadı'

    © Fotoğraf: DHA
    Yaşam
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    Sabah yazarı Sinan Özedincik, "Arfin harekatı varken düğün olmaz" diyen Başakşehirli futbolcu Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın nikahında Afrin'e yönelik harekat nedeniyle pasta kesilmediği, müzik çalınmadığını yazdı. Özedincik'in aktardığına göre Erdoğan çifti yeni evlenen çifte bilezik taktı.

    Arda Turan ve Aslıhan Doğan
    © AA/
    'Afrin harekatı varken olmaz' diyen Arda Turan evlendi
    Nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstlendiği Arda Turan'ın nikahının Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla 'sade' gerçekleştirildiği ifade edildi. 

    Sabah'tan Sinan Özedincik'in "Nikah öncesi su böreği, zeytinyağlı ve çay ikramı" başlıklı yazısı şöyle:

     Akşam saatlerindeki nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, sivil plakalı bir araçla geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikahta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arda Turan'ın nikah şahidi oldu.

     Nikah törenine başta Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan ve çok yakın akrabaları olmak üzere; Başakşehir Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu, Sarıhan Gusto'nun sahibi Cemal Sarıhan katıldı.

     Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Çubuklu'daki Vadi Konakları'nda yapılan törende, 21.00-23.00 saatleri arasında bulundu.

     Nikah kıyılmadan önce çaylar içildi. Konuklara su böreği ve zeytinyağlılardan oluşan bir mönü ikram edildi.

     Zeytin Dalı Operasyonu nedeniyle özellikle çok sade olmasına dikkat edilen nikah töreninde müzik çalınmadı, düğün pastası kesilmedi.

     

    Arda Turan
    © AA/ Ali Atmaca
    Aslıhan Doğan'la 3 yıldır birlikte olan Arda Turan'dan 'Düğün ne zaman?' sorusuna yanıt: Afrin harekatı varken olmaz
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tören sonrası gelin Aslıhan Doğan'a bilezik taktı.

     Doğan'a, nikah kıyılırken, yakın arkadaşı Mina Başaran'ın hayatını uçak kazasında kaybettiği söylenmedi.

     Nikah sonrasında Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Arda Turan, "Bizim için dua eden ve tebrik eden herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

    DÜĞÜN TARİHİ BELLİ DEĞİL

    Afrin harekatında şehit düşen askerlerimize çok üzüldüğünü belirterek "Savaş varken düğün olmaz" diyen Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan'ın düğün tarihi belli değil. Çiftin henüz netleşmemiş bir tarihte bir eğlence veya düğün yapmak istedikleri iddia ediliyor.

    ERDOĞAN ÇİFTİ BİLEZİK TAKTI

    Nikah kıyıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, geline bilezik taktı.

    SEVİNCİNİ KARDEŞİYLE PAYLAŞTI

    Arda Turan'ın, atv dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan kardeşi Okan Turan, törene sevgilisi Katre Yırtıcı ile birlikte katıldı.

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    Etiketler:
    Sinan Özedincik, Aslıhan Doğan, Arda Turan, Emine Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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