İsveçli model, 1 metreden uzun bacaklarıyla sosyal medyada fenomen oldu

Boyu 178 cm olan modelin bacakları 108 cm uzunluğunda. Modelin Instagram hesabı, 143 binden fazla hayran topladı.
Çocukluğunda çirkin bir ördek yavrusu gibi gözüktüğünü ve uzun ve zayıf bacaklarından utandığını itiraf eden Ostergren, 5 yıl önce depresyonun üstesinden gelmek için vücut geliştirme ve fitness yapmaya karar verdi ve bu sonuç ortaya çıktı.
Eşini de sosyal medya aracılığıyla bulan Ostergren, iki kız çocuğu doğurmasına rağmen güzel fiziğini korumayı başardı.
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