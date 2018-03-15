İsveçli model, 1 metreden uzun bacaklarıyla sosyal medyada fenomen oldu

Boyu 178 cm olan modelin bacakları 108 cm uzunluğunda. Modelin Instagram hesabı, 143 binden fazla hayran topladı.

@iostergren'in paylaştığı bir gönderi (Şub 14, 2018 at 8:04öö PST)

Çocukluğunda çirkin bir ördek yavrusu gibi gözüktüğünü ve uzun ve zayıf bacaklarından utandığını itiraf eden Ostergren, 5 yıl önce depresyonun üstesinden gelmek için vücut geliştirme ve fitness yapmaya karar verdi ve bu sonuç ortaya çıktı.

@iostergren'in paylaştığı bir gönderi (Oca 12, 2018 at 9:14öö PST)

Eşini de sosyal medya aracılığıyla bulan Ostergren, iki kız çocuğu doğurmasına rağmen güzel fiziğini korumayı başardı.