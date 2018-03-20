Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu: İstanbul 72. sırada

SIRALAMA 133 ŞEHİR TEMEL ALINARAK OLUŞTURULDU
Elde edilen veriler dünyada yer alan 133 şehir baz alınarak hazırlanırken, ekmek, şarap, sigara ve benzin gibi 150’nin üzerindeki çeşitli ürün fiyatları karşılaştırılarak belirlendi. Böylelikle, son 5 yıldır en pahalı kentler sıralamasında birincilik unvanını koruyan Singapur’u, geçen yıla göre beş basamak yükselen ve listenin ikinci sırasında yer alan Paris takip etti. Üçüncü sırada yer alan şehir ise Zürih olurken, 2017 raporunda ikinci sırada yer alan Hong Kong’un dördüncü sıraya gerilediği görüldü. İlk beşte yer alan son şehir de Oslo olarak belirlendi. Listenin devamı ise şöyle oldu:
- Cenevre
- Seul
- Kopenhag
- Tel Aviv
- Sidney
Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya analizine göre hayat pahalılığı ile ilgili geçen yıl 1634 haber çıkışı tespit edildi. Medyaya yansıyan başlıklara göre konut satış fiyatları ve bunun yanı sıra kiraların yüksek olması hayat pahalılığı başlığı altında en çok yansıma alan konu oldu. Öte yandan dünyanın en pahalı kentlerine karşın, en ucuz şehirleri şöyle gerçekleşti:
- Şam (Suriye),
- Karakas (Venezuela),
- Almatı (Kazakistan),
- Lagos (Nijerya),
- Bangalore (Hindistan).
Buna bağlı olarak, dünyanın en pahalı şehri Singapur ile en ucuz şehri Şam arasında 5 kata yakın fiyat farkı olduğu ortaya çıktı.
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