Dünyanın düz olduğunu 'kanıtlamak' için kendini uzaya fırlattı, çöle düşerek yaralandı

Dünyanın düz olduğunu kanıtlamak için kendi ürettiği roketle kendini gökyüzüne fırlatan adam, çöle düşerek yaralandı.

ABD'li Mike Hughes dünyanın düz olduğunu ispat etmek için kendisini uzaya fırlattı. 'Uzay bilimini' kendi kendine öğrendiğini iddia eden adam düşerek yaralandı.

575 METRE YÜKSEĞE ÇIKTI

California eyaletinde, Amboy bölgesi yakınlarda havaya fırlatılan Hughes, Mojave çölüne düştü. Yaralanan 61 yaşındaki Hughes, roketiyle 575 metre kadar yüksekliğe çıkmayı başardı.

Well, he hasn't killed himself yet, so that's a good thing — but I still don't get how he's going to "prove" the Earth is flat by simply putting himself 52 miles up — and why doesn't he just rent time on a rocket that will get him there for sure? https://t.co/835tDg4AGU — Brian Robinson (@techscribbler) 25 Mart 2018

​'BİLİM KURGUDAN İBARET'

61 yaşındaki Mike Hughes, "kurgudan ibaret" dediği bilime inanmadığını belirterek "Aerodinamik ve akışkan dinamiğiyle, nesnelerin havada nasıl hareket ettiklerini biliyorum. Ama bu bilim değil, sadece bir formül" dedi.

Daredevil limo driver Mike Hughes who believes Earth is flat blasts himself 1,800ft into the air on a ROCKET… but it doesn't go as planned https://t.co/dyW0gRmjRS — Irish Sun (@IrishSunOnline) 25 Mart 2018

​2014'te de benzer bir deneme yapan Hughes, bu uçuşun ardından, kendisini uzaya çıkaracak yeni bir roket yapmayı planlıyor. Hughes bu roketle, "Dünya'nın düz olduğunu kendi gözleriyle göreceğini" söylüyordu.