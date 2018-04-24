Türkiye, kitap okumaya ayrılan süre konusunda pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktı

Eurostat'ın araştırmasına göre, Estonyalılar, günde 13 dakika kitap okuyarak ilk sırada yer alırken, onları 12 dakikayla Polonyalılar ve Finlandiyalılar izledi.
Araştırma, Macarların günde 10 dakika, Yunanistan vatandaşlarının ise günde 9 dakika kitap okuduğunu ortaya koydu.
The average time spent reading books ranges from 2 minutes per day in France and 10 or more minutes in Estonia https://t.co/4DBOXNxvLo— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) 23 Nisan 2018
#WorldBookDay pic.twitter.com/kyxLEknfYB
Avrupa'da en az kitap okuyanlar 2 dakikayla Fransızlar, 5 dakikayla Avusturyalılar, İtalyanlar ve Romenler oldu.
Diğer yandan Türklerin yaklaşık yüzde 10'u temel kültürel aktivitelerinin kitap okumak olduğunu aktarırken, bu oran Finlilerde yüzde 16.8'i ve Polonyalılar'da yüzde 16.4'ü buldu.
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