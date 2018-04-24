Türkiye, kitap okumaya ayrılan süre konusunda pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 23 Nisan Dünya Kitap Günü nedeniyle 15 ülkede 2008-2015 yılları arasında yapılan araştırmanın sonucunu yayımladı. Araştırmaya göre, Türkiye'de kitap okumaya ayrılan süre Fransa, İtalya, Avusturya ve Romanya'nın önünde yer alıyor.

Eurostat'ın araştırmasına göre, Estonyalılar, günde 13 dakika kitap okuyarak ilk sırada yer alırken, onları 12 dakikayla Polonyalılar ve Finlandiyalılar izledi.

Araştırma, Macarların günde 10 dakika, Yunanistan vatandaşlarının ise günde 9 dakika kitap okuduğunu ortaya koydu.

The average time spent reading books ranges from 2 minutes per day in France and 10 or more minutes in Estonia https://t.co/4DBOXNxvLo

#WorldBookDay pic.twitter.com/kyxLEknfYB — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) 23 Nisan 2018

Sputnik Dünyanın en çok kitap okunan ikinci ülkesi Rusya

​Lüksemburglular ve Almanlarla aynı oranda kitap okuyan Türkler ise günde 7 dakika kitap okuyarak aralarında İngilizler, İspanyollar ve Hollandalılar olmak üzere birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı.

Avrupa'da en az kitap okuyanlar 2 dakikayla Fransızlar, 5 dakikayla Avusturyalılar, İtalyanlar ve Romenler oldu.

Diğer yandan Türklerin yaklaşık yüzde 10'u temel kültürel aktivitelerinin kitap okumak olduğunu aktarırken, bu oran Finlilerde yüzde 16.8'i ve Polonyalılar'da yüzde 16.4'ü buldu.