Evlat edinmede yeni dönem: 40 yaş sınırı kalktı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeyle evlat edinmede katı bir kural olarak uygulanan '40 yaş' sınırı kaldırıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 'Evlat Edinme Yönergesi'ni yürürlükten kaldırdı. Böylelikle 'evlat edinme uygulamalarında, evlat edinilecek çocuk ile evlat edinecek aile arasında en fazla 40 yaş fark olması gerekir' hükmü de tarihe karışmış oldu.

Sınırlama, özellikle 40'lı yaşlardaki bir ailenin, bebek evlat edinmek istemesi durumunda ciddi bir sorun olarak ortaya çıkıyordu.

Bakanlık, yönergenin kaldırılmasının ardından evlat edinme hizmetine ilişkin tüm süreçlerin gözden geçirildiği Evlat Edinme Yönetmeliği çalışmaları için de düğmeye bastı.

EVLAT EDİNEN AİLELER PERİYODİK OLARAK İZLENECEK

© Fotoğraf : Fotolia/ painless 92 yaşındaki kadın, 76 yaşındaki kuzinini evlat edindi

Yönetmelikle evlat edinen ailelerin periyodik bir şekilde takip edilmesine yönelik düzenlemenin hayata geçirilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile istihdam edilen personel, belli dönemlerde evlat edinen aileleri ziyaret edecek.

Bakanlığın verilerine göre, halihazırda evlat edinme sırasında bekleyen 1900 civarında aile bulunuyor.

Ailelere, bekleme süresi daha uzun olan evlat edinme yöntemi yerine koruyucu aile olma seçeneği de sunuluyor.