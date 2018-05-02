Apple'ın iPhone satışları düştü

Geçen yılın son 3 ayında dünya genelinde 77.3 milyon olan iPhone satışları, 2018'in ilk 3 ayında 52.2 milyona geriledi.
Apple'ın en son ve en pahalı cep telefonu modeli olan iPhone X geçen yıl 3 Kasım'da piyasa sunulmuştu. Apple, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerini ise 22 Eylül'de piyasaya sürmüştü.
Bilanço verilerine göre, bu yılın ilk 3 ayındaki iPhone satışlarından elde edilen gelir de geçen senenin ekim-aralık dönemine göre yüzde 38.3 azalarak 38 milyar dolara indi. Geçen yılın son 3 ayında iPhone satışlarından elde edilen gelir 61.6 milyar dolar olmuştu.
NET KAR VE GELİRİ ARTTI
Şirketin bu yılın ocak-mart dönemindeki net karı da geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 25.5 artarak 13.8 milyar dolara yükseldi. Geçen senenin aynı döneminde firma 11 milyar dolar net kar elde etmişti.
Ayrıca, şirketin 100 milyar dolar değerindeki hisselerini piyasadan geri alacağı duyuruldu.
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