Wikipedia, Türkiye'yi özledi

© AFP 2018 / LIONEL BONAVENTURE İYİ Parti'den Wikipedia açılışına davet

İnternet ansiklopedisi Wikipedia, Türkiye'de 29 Nisan 2017 tarihinden beri kapalı. Daha önce de Türkiye'nin siteyi tekrar erişime açması için girişimde bulunan Wikipedia, sosyal medya hesabından 'Türkiye'yi özledik' mesajını içeren bir video hazırladı.

Videosunda başta Anıtkabir olmak üzere Türkiye’nin en çok tanınan bölgelerinden görüntüler paylaşan Wikipedia, 'Türkiye olmadan dünya kaybeder' ifadesini kullandı.

Bir yıldır 80 milyon insanın tarihi, tıbbi ve tüm genel kültür bilgilerine erişiminin engellendiği hatırlatılan paylaşımlarda, bugün bu yasağın birinci yılının anıldığı aktarıldı.

Wikipedia, Türkiye'yi Suriye'deki çatışmalara destek vermekle suçlayan 2 makale dolayısıyla erişime kapatılmıştı.