Wikipedia, Türkiye'yi özledi

Videosunda başta Anıtkabir olmak üzere Türkiye’nin en çok tanınan bölgelerinden görüntüler paylaşan Wikipedia, 'Türkiye olmadan dünya kaybeder' ifadesini kullandı.
Bir yıldır 80 milyon insanın tarihi, tıbbi ve tüm genel kültür bilgilerine erişiminin engellendiği hatırlatılan paylaşımlarda, bugün bu yasağın birinci yılının anıldığı aktarıldı.
Wikipedia, Türkiye'yi Suriye'deki çatışmalara destek vermekle suçlayan 2 makale dolayısıyla erişime kapatılmıştı.
It has been one year since Wikipedia has been blocked in Turkey. Today, we commemorate this loss of knowledge. Share this video and let the world know that #WeMissTurkey. pic.twitter.com/hVmnPOSyIc— Wikipedia (@Wikipedia) 2 Mayıs 2018
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