Kayıt
18:07 09 Mayıs 2018
Ankara+ 18°C
İstanbul+ 18°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Cevad Prekazi

    Prekazi: Tweeti ben atmadım ama özgürlük ve eşitlik söz konusuysa ben de 'Tamam' derdim

    © AA /
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    2113

    Galatasaray’ın efsane futbolcusu Prekazi, Erdoğan'ın "Bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman kenara çekiliriz" sözleri ardından başlayan 'T A M A M' kampanyasına Twitter’dan destek verenin kendisi olmadığını açıkladı. Prekazi sosyal medya hesabı olmadığını söylerken, "Özgürlük ve eşitlik söz konusuysa ben de 'tamam' derdim" vurgusunu yaptı.

    Galatasaray'da 80'lerin ortalarında forma giyen Yugoslavya doğumlu Cevad Prekazi'nin adının bulunduğu bir hesaptan dün ‘Tamam' yazılı mesaj paylaşıldı. Birgün'den Can Uğur ise bugün Prekazi'ye ‘Tamam' mesajını ve Türkiye'ye dair düşüncelerini sordu. Prekazi, ‘Tamam' mesajını kendisinin yazmadığını ve bir sosyal medya hesabının olmadığını söylerken, "Özgürlük ve eşitlik söz konusuysa ben de 'tamam' derdim" diye eklemeyi ihmal etmedi.

    Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ
    © AA / Mehmet Murat Önel
    Bozdağ'dan 'Tamam-devam' yorumu: Kendinizi fazla yormayın, iktidar Twitter'dan çıkmayacak
    PREKAZİ: DEVRİMCİ ÖNDER CHE GUEVARA’NIN YOLUNDAN GİDEN ONUN DÜŞÜNCELERİNE SAHİP BİRİYİM

    Prekazi sözlerine şöyle devam etti: "Siyaseten nerede durduğumu herkes bilir. Devrimci önder Che Guevara’nın yolundan giden onun düşüncelerine sahip biriyim. Dünyada her yerde özgürlüğün olmasını istiyorum. Bu dünyada herkes doğduğu andan itibaren özgürlüğü tatmalı ve yaşamalıdır.

    ‘HER YERDE DEMOKRASİDEN BAHSEDİLİYOR AMA BUNUN BİR GERÇEKLİĞİ BULUNMUYOR’

    Bugün her yerde demokrasiden bahsediliyor ama bunun bir gerçekliği bulunmuyor. Kapitalist sistem dünyayı yok ediyor. Ben politikacı değilim ama bir sosyalistim. Özgürlük için mücadelemi sürdürüyorum. Hırsızlığın olduğu, insanların katledildiği bir yerde demokrasiden bahsedilemez. Özgürlüklere saldıranlar demokrasi getiremez."

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Raşit Aydoğan
    Erdoğan 'Milletimiz 'tamam' derse kenara çekiliriz' dedi, 'Tamam' mesajı dünyada TT oldu
    ‘HERKESİN ANTİFAŞİST OLMASINI İSTERİM’

    Prekazi, ‘kazanmak için birlikte hareket etmek gerektiğinin’ de altını çizerek tarihten örnekler verdi: "2. Dünya Savaşı’nda faşistlere karşı biz kazandık ama maalesef İspanya İç Savaşı’nda kaybettik. Bugün faşizm dünyada yükseliyor ve ben de faşizme karşın birisi olarak herkesin de antifaşist olmasını isterim. Birlik olmak gerekiyor."

    ‘TELEVİZYONLARIN, GAZETELERİN KAPATILDIĞI BİR ÜLKE ÖZGÜR DEĞİLDİR’

    Prekazi, “Türkiye’ye mesajın nedir?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Televizyonların, gazetelerin kapatıldığı bir ülke özgür değildir. Basına müdahalenin olduğu bir yerde fikirler de insanlar da gelişemez. Gazetelerden, televizyonlardan yalanlar yayılırken, basının özgür olması beklenemez.

    ‘TÜRKİYE TARİHİNDEN ÖRNEK VERMEK GEREKİRSE DENİZ GEZMİŞLER NATO’YA, AMERİKAN EMPERYALİZMİNE KARŞI OLDUKLARI VE FAŞİZME KARŞI SAVAŞTIKLARI İÇİN ASILDI’

    İbrahim Kalın
    © AA / Murat Kula
    Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Tamam' açıklaması: Bu bot hesaplar üzerinden yapılan saldırılar...
    Faşizme karşı özgürlüğü ve eşitliği savunmak gerekir. Türkiye tarihinden örnek vermek gerekirse Deniz Gezmişler NATO’ya, Amerikan emperyalizmine karşı oldukları için faşizme karşı savaştıkları için asıldı. Bunun mücadelesini verdi. Türkiye’de yaşayanlar bunu unutmamalı."

    ‘MARADONA’NIN CHE SEVGİSİNDEN YOLA ÇIKACAK OLURSAK BUNUN ÖNÜ KESİLDİ, FUTBOLDA DA AYNI HİKAYE SÖZ KONUSU’

    Prekazi, görüşlerini futboldan örnekler vererek noktaladı: "Futbolda da tablo farklı değil ki. Herhangi bir dine ya da inanca mensup futbolcular kendilerini rahatça gösterebiliyor. Ama Maradona’nın Che sevgisinden yola çıkacak olursak bunun önü kesildi. Maradona’nın düşüncelerini rahatça ifade etmesini engellediler. Futbolda da aynı hikaye söz konusu."

    İlgili konular:

    Tamam-devam tartışması Meclis'e sıçradı
    Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Tamam' açıklaması: Bu bot hesaplar üzerinden yapılan saldırılar...
    Etiketler:
    Devam, Tamam, Faşizm, kapitalizm, Galatasaray, NATO, Cevad Prekazi, Deniz Gezmiş, Che Guevara, Recep Tayyip Erdoğan, Yugoslavya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kaçak yollardan getirilen köpekler ihaleyle satılacak
    Kaçak yollardan getirilen köpekler ihaleyle satılacak
    Karikatür
    Rusya, 73. Zafer Günü'nü kutladı
    İnfografik
    Pantsir S-1 uçaksavar füze sistemi hakkında bilinmesi gerekenler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam