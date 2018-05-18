Samsung, yeni reklamında Apple‘ı taşa tuttu

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yayımladığı yeni reklamında Apple‘ı adeta taşa tuttu. Daha önce de buna benzer bir reklam yayımlayan firma, bu kez eleştiri çıtasını iyice yükseltti.

© REUTERS / Steve Marcus Samsung, iPhone ile dalga geçti: Büyüyorum

Özellikle iPhone X‘in çıkışından sonra reklamlar üzerinden verdiği mesajları artıran Samsung, bu kez Galaxy S9 için hazırladığı reklamda iPhone dünyasındaki pil kaynaklı yavaşlatma konusuna odaklanıyor.

Log'dan Can Tunçer'in yazısına göre, eskiyen piller nedeniyle yapılan bu durum, reklamın merkezinde yer alıyor. iOS 11.3 ile 'yavaşlama ya da kapanmaları göze alarak yüksek performans' seçeneğini kişilere sunan Apple, bu konuda büyük sorunlar yaşamıştı. Olay ilk çıktığı zaman telefonlarını yazılımsal olarak yavaşlatmadığını açıklayan Samsung, bu yüzden reklamda buna çok yüklenmiş duruyor. Reklamın sonunda ise 'çentikli saç kesimine' sahip bir kişi ve çocuğu görünüyor. Bu kişinin daha önceki reklamda oynayan kişi olduğu söyleniyor. Bununla da iPhone X‘un büyük çentiğine laf atılıyor. Samsung kararlı şekilde çentikten uzak duruyor.

APPLE KASITLI OLARAK YAVAŞLATMA YAPILMADIĞINI İLERİ SÜRÜYOR

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez Eski model iPhone'ları kasten yavaşlatan Apple’a 1 trilyon dolarlık dava

Geçtiğimiz hafta yaptığı resmi açıklamada hiçbir zaman hiçbir ürününü 'kasıtlı' olarak yavaşlatarak yeni cihazlara geçirmeye çalışmadıkları söyleyen Apple, bu konuda birçok yanlış anlaşılmanın oluştuğunu belirtiyor. Lityum-iyon pillerin zamanla performans kaybı yaşadığını söyleyen şirket, bunun telefonların zaman içerisinde istenmeyen kapanmalar yaşamasına neden olduğunu belirtiyor. Bu kapanmayı kesinlikle kabul edilebilir bulmadıklarını belirten teknoloji devi, bu yüzden iPhone’un çekirdek hızını bataryanın verdiği voltaj çıkışına göre değiştiriyor. Bu değişim sayesinde kapanma sorununun önüne geçilebildiği belirtilirken, batarya kimyasal olarak eskidikçe verdiği çıkış azalıyor. Bunun sonucunda da otomatik olarak çekirdek hızları azaldığı için telefonun performansı ciddi oranda düşüyor. Performansı düşen telefonu yeniden eski haline getirmek içinse yeni pil takılması gerekiyor.