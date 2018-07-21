Marmara bölgesi için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün bölgenin doğusu ile İstanbul'da aralıklı, Trakya genelinde ise öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji bölge müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normalleri ile yer yer 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, öğle saatlerinde Edirne ile Tekirdağ'ın güneyi hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgede rüzgarın, batı ve kuzeybatı (karayel), akşam kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.