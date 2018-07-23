Kadınlara özel plaj, erkekleri sevindirdi: Bir Karadenizli, bir Trabzonlu olarak böyle bir yer elzemdi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Sürmene ilçesinde kadınlara özel plaj yaptı. Plajın çevresi, denize girmek için gelen ziyaretçilerin rahatsız olmaması için brandalarla çevrilirken, 10 yaşından büyük erkek çocukların da tesise girişine yasak getirildi.
Sürmene'de ücretsiz olan, güvenlik ve işletme hizmetlerinin de sadece kadınlar tarafından yürütüldüğü plaj, yöre kadınlarının yanı sıra özellikle Körfez ülkelerinden bölgeye gelen Arap turistlerden de ilgi görüyor.
DHA'nın haberine göre, denize girmek için tedirginlik yaşayan yöre kadınları kendilerine özel yapılan plajdan memnun olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Plaja ilk kez gelen Nazmiye Aydın, verilen hizmetten memnun olduğunu ifade ederek, "Hoşumuza gitti, yıllardan beri kadınlar denize gelse de çok tedirgin olurdu, giremezdi. Ben ilk defa bugün geldim, bakalım göreceğiz ama böyle bir şey olması çok iyi oldu kadınlara özel. Biz kadın kadına girelim yeter bize" dedi.
Çevresi brandalarla çevrilen plaja eşini ve ailesini getiren Cemal Şahin, eskiden eşini plajlara götürürken tedirgin olduğunu ancak Kadınlar Plajı sayesinde böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.
'EŞİMİ GETİRMİYORDUM, ÇÜNKÜ BURASI MÜTEVAZI BİR ORTAM'
Şahin, "Bir Karadenizli, bir Trabzonlu olarak böyle bir yer elzemdi. Çoğu insan denize girmek istiyordu, yaşlılarımız, orta yaşlılarımız, gençlerimiz ama karma olduğu için biraz çekiniyorlardı. Şu andaki talebe bakarsanız, halk tarafından çok uygun görüldüğünü anlarsınız. Mesela ben eşimi getirmiyordum, şimdi getirebiliyorum. Çünkü burası mütevazı bir ortam. İlerde biraz daha geliştirilebilir, daha çağdaş bir konuma getirilebilir. Talep toplayacaktır" diye konuştu.
Plaj yapılmadan önce, eşleriyle birlikte plaja geldiklerini, eşlerinin denize girerken kendilerinin onları izlemekle yetindiğini anlatan Özlem Aydın ise, plajın kadınlar için yapılmış en iyi hizmet olduğunu söyledi.
Aydın, "Çok güzel, bizim için yapılmış en güzel etkinlik ve düzenleme. Gerçekten büyükşehir belediyesine teşekkür ederiz. Biz gelirdik, erkekler girer, biz yan taraftan bakardık. Bizim için bu çok iyi oldu, çok rahat oldu" dedi.
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