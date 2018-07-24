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03:35 24 Temmuz 2018
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    Kanser hücresi- Deney

    21. yüzyılda insanların ölümüne yol açan başlıca nedenler açıklandı

    © AP Photo / Stephan Savoia
    Yaşam
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    Rus sağlık uzmanları, 21. yüzyılda insanların ölümüne yol açan başlıca nedenlerin kalp-damar, onkoloji hastalıkları ve HIV olduğunu anlattı.

    В вирусологической лаборатории Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
    © Sputnik / Sergei Veniavskiy
    Yeni HIV aşısı ümit vadediyor
    Sputnik'e konuşan Rus sağlık uzmanlarına göre yakın gelecekte onkoloji hastalıklarının önüne geçilemeyecek, HIV enfeksiyonuyla baş etmenin yolları ise yaşadığımız asrın sonuna kadar bulunabilecek.

    Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre bulaşıcı olmayan hastalıklar her yıl 41 milyon insanın ölümüne yol açıyor, söz konusu hastalıklar tüm ölümlerin yüzde 71'ini oluşturuyor, 17.9 milyon insan kardiyovasküler hastalıklardan yaşamını yitiriyor.

    Sputnik'e konuşan Rusya Sağlık Bakanlığı Moskova Bölgesi sağlık koruma başuzmanı Yekaterina İvanova, "Ölümlerin ana nedeni kalp krizleri ve beyin kanamaları" ifadelerini kullandı.

    Laboratuvar - deney - bilim - sağlık
    © REUTERS / Aly Song
    Rus biyologlar, kanser hücrelerini 'aç bırakarak' yok etmeyi başardı
    Birçok ülkede kardiyovasküler hastalıkları tedavi etme ve önleme teknolojilerinin çok yüksek seviyelere ulaştığını söyleyen İvanova, kalp-damar hastalıklarına yakalanan kişilerin artık uzun süre yaşayabildiklerini, fakat bu durumun tüm ülkeler için geçerli olmadığını ve bu nedenle ölüm oranlarının da çok yüksek olmaya devam ettiğini kaydetti.

    ‘KANSERDEN KURTULMAK ŞİMDİLİK MÜMKÜN DEĞİL'

    Kanserin dünyadaki ölümlerin nedenlerinin arasında 2. sırada yer aldığına dikkat çeken sağlık uzmanları, sadece 2015'te bu hastalıktan 8.8 milyon kişinin öldüğünü ifade ediyor.

    Rusya Klinik Onkoloji Cemiyeti Başkanı Prof. Sergey Tülyandin, Sputnik'e verdiği demeçte kanserin niçin 21. yüzyılda ölümlerin başlıca nedenlerinden biri haline geldiğini anlattı.

    Balık
    © Fotoğraf : Pixabay
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    Tülyandin, "Öncelikle gelişmiş ülkelerde çok iyi bir teşhis söz konusu, ikinci sebepse, nüfusun yaşlanıyor olması. Zira kanser, yaşlılara özgü bir hastalık, sağlıklı insanların yaşam süresi uzadıkça kötü huylu tümör oluşma riski de artıyor" diye konuştu.

    Gelişmekte olan ülkelere dikkat çeken Tülyandin, "Beslenme kötü huylu oluşumların gelişme riskini arttıran faktörlerden biri olabilir. Daha az bitkisel ve daha çok yağ ve karbonhidrat içeren proteinli gıdaların tüketilmesiyle alakalı bir durum. Obezite aslında gelişmiş ülkelerde ve örneğin Çin gibi gelişmekte olan ülkelerde bir salgın hastalığı ve kötü huylu tümör oluşma riskini de arttırıyor" ifadelerini kullandı.

    Rus uzman, yakın gelecekte doktorların kanseri çeşitli aşamalarda tedavi etmeyi öğrenecek ve daha erken teşhis koyacak olmasına rağmen kanserden genel bir sorun olarak kurtulmanın şimdilik mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.

    BULUNDUĞUMUZ YÜZYILIN SONUNA KADAR HIV YENİLEBİLECEK

    Uzmanlar, günümüzde HIV enfeksiyonunun 35 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olduğunu ve 2016'nın son itibarıyla dünyada 36.7 milyon kayıtlı kişinin HIV enfeksiyonu taşıdığını belirtiyor.

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    © REUTERS / Mandatory credit Kyodo
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    D. İ. İvanovskiy Viroloji Enstitüsünden Prof. Dr. Eduard Karamov, dünyanın tüm ülkelerinde 30 yıldır HIV enfeksiyonuyla mücadele etme araçlarının geliştirilmesi için kapsamlı araştırmaların yapıldığına dikkat çekti.

    Sputnik'e konuşan Karamov, "Bulunduğumuz yüzyılın sonuna kadar HIV ve AIDS ile gerçekten baş edebileceğimiz düşünülebilir. Bunun temel bileşeni, HIV'e karşı etkili bir aşıyı yaratmak olacak. Şimdiki ‘aday' aşılar insanların sadece yüzde 30'unu koruyabiliyor. Bu yeterli değil. Etkili olması için bir aşı, insanların yüzde 70-80'ini koruyabilmeli" ifadelerini kullandı.

    Bu tür etkili maddelerin önümüzdeki 10-12 yıl içinde geliştirilebileceğini söyleyen Karamov, "Bu maddelerin şu anda mevcut olma ihtimalini de dışlamıyoruz, fakat ne derece etkili olduklarını gösterecek testler henüz yapılmış değil" açıklamasında bulundu.

    Etiketler:
    Kanser, HIV, WHO, Rusya
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