Annesinin maaş kartına el koyan kişiye 6 yıl hapis cezası

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, anne Tezcan Özavcı ve tutuksuz yargılanan oğlu Galip Guçin katıldı.

Anne Özavcı, oğlundan şikayetçi olmadığını belirtti. Söz verilen sanık Guçin, "Aile içinde gerçekleşmiş ufak bir tartışmadır. Benim cezalandırılmam annemin ve çocuğumun da cezalandırılması anlamına gelir. Beraatımı talep ederim" dedi.

Mahkeme heyetinin 6 yıl hapis cezası verdiği sanık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde Galip Guçin hakkında, annesi Tezcan Özavcı'nın maaş kartına el koyduğu gerekçesiyle "yağma" suçundan dava açılmıştı.