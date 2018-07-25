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23:45 25 Temmuz 2018
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    Tayland'da mağaradan kurtarılan çocukların keşişliğe adım atma töreni

    Mağaradan kurtarılan çocuklar, Budist töreniyle 'çekirge' oldu

    © REUTERS / Stringer
    Yaşam
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    Tayland'da mahsur kaldıkları mağaradan 18 gün sonra büyük bir operasyonla kurtarılan çocuk futbol takımı ile antrenörleri, bir Budist tapınağında törenle keşişliğe adım attı.

    Tayland'daki mağaradan kurtarılan 12 çocuk ve antrenörleri ilk kez kameraların karşısında
    © REUTERS / Soe Zeya Tun
    Tayland'daki mağaradan 18 günlük esaret sonrası kurtarılan çocuklar ilk kez basının karşısına çıktı
    Tayland'da bir Budist tapınağında düzenlenen törenle mağaradan kurtarılan çocuk futbol takımının 11 üyesi, keşiş adayı, 25 yaşındaki antrenörü de keşiş ilan edildi.

    Yaşları 11-16 arasında değişen takım üyelerinin 12'ncisi, Budist olmadığı için törene katılmadı.

    Tören, Tham Luang Nang Non mağarasının bulunduğu Chiang Rai bölgesinde, dağ başındaki Vat Bara Dui Tong tapınağında düzenlendi.

    PARA DA TOPLADILAR

    Dünden kafalarını kazıtan ve beyaz gömlek-pantalonu çıkarıp turuncu keşiş elbisesine bürünen çocuklar, törende davetliler ve resmi yetkililerle birlikte dua etti.

    Tapınağın müritleri, keşiş adayı çocuklar nezdinde bağışta bulunmayı ihmal etmedi.

    Kurtarılan Şilili madencilerden Mario Sepulveda
    © REUTERS / Eliseo Fernandez
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    BİR SÜRE TAPINAKTA KALACAKLAR

    Takım bir haftadan uzun bir süreyi tapınaklarda geçirecek.

    Budizm öğretilerine göre, çocuklarla antrenörün rahip olabilmesi için 9 gün boyunca tapınakta kalarak, Budist rahiplerin gözetiminde bir takım dini ritüelleri yerine getirmesi gerekiyor.

    Törenin ardından bölgedeki farklı tapınaklara dağılan çocuklar, 4 Ağustos’a kadar 'ruhlarını temizlemek için' meditasyon yapacak, dua edecek ve günlük işlere yardımcı olacak.

    ÇOCUKLARI KURTARMAK İÇİN ÖLEN DALGICA ADANDI

    Tayland'da erkek çocuklarının keşiş adaylığı sürecinden geçerek hem kendilerini yetiştiren anne babalarına şükranlarını göstermeleri hem de bu süreçte edindikleri liyakatı anne babalarına mal etmeleri bir gelenek.

    Tham Luang mağarası
    © REUTERS / THAI NAVY SEALS
    Tayland'da 13 kişinin kurtarıldığı mağara müze olacak
    Ancak mağaradan kurtarılan futbol takımının, bu törenle şükranları iletip liyakatlarını geçirdikleri kişi, kurtarma operasyonu sırasında ölen dalgıç Saman Gunan oldu.

    ÖLEN DALGICIN EŞİ TÖRENE KATILDI

    Çocuklara hayatta kalmaları için elzem olan oksijen tanklarını götürürken boğulan Gunan, Tayland donanması SEAL özel kuvvetlerinin eski bir mensubuydu.

    Törene Gunan'ın eşi ile çocukların bulunması ile kurtarılması arasında geçen 9 günde mağaraya inerek takıma eşlik eden doktor da katıldı.

    'YAŞAMIN BİRİCİK DEĞERİ'

    Tayland'daki Tham Luang mağara kompleksindeki kurtarma çalışmaları
    © REUTERS / Athit Perawongmetha
    Tayland'daki mağarada mahsur kalan çocukları kurtarma çalışmalarına katılan dalgıç öldü
    Törenle ilgili açıklama yapan Ulusal Budizm Ofisi'nin yerel sorumlusu Praphun Khomjoi, çocuklara kendi kendinin bilincinde olmayı, yaşamın önemini öğretmeye çalıştıklarını, insan olarak dünyaya gelmenin sıradışılığını anlamalarını sağlamaya çalıştıklarını, bunun için de Budizmin ilkelerini kullandıklarını söyledi.

    Başkeşiş Phra Khru Prayutjetiyanukarn, ''Çocukların Buda öğretisini uygulayarak barış, güç ve bilgelik bulmalarını umuyorum'' dedi.

    Etiketler:
    keşiş adaylığı töreni, mağaradan kurtarılan çocuklar, Budizm, Saman Gunan, Tayland
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