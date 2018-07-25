Mağaradan kurtarılan çocuklar, Budist töreniyle 'çekirge' oldu

Yaşları 11-16 arasında değişen takım üyelerinin 12'ncisi, Budist olmadığı için törene katılmadı.
Tören, Tham Luang Nang Non mağarasının bulunduğu Chiang Rai bölgesinde, dağ başındaki Vat Bara Dui Tong tapınağında düzenlendi.
Thailand cave survivors will be ordained as Buddhist novices and monks https://t.co/R3cBNVBzoc via @nypost— The_News_DIVA🎀 (@The_News_DIVA) 25 Temmuz 2018
PARA DA TOPLADILAR
Dünden kafalarını kazıtan ve beyaz gömlek-pantalonu çıkarıp turuncu keşiş elbisesine bürünen çocuklar, törende davetliler ve resmi yetkililerle birlikte dua etti.
The young soccer teammates and their coach who were rescued after being trapped in a cave in northern Thailand had their heads shaved in a ceremony as they prepared to be ordained as Buddhist novices and monks. https://t.co/2g3H1KQX6Q pic.twitter.com/4vFd1KQxwv— Chicago Tribune (@chicagotribune) 24 Temmuz 2018
Tapınağın müritleri, keşiş adayı çocuklar nezdinde bağışta bulunmayı ihmal etmedi.
A large crowd braved the rain on Wednesday to give food offerings in the first alms-collecting round by the 11 "Wild Boar" footballers, who are now Buddhist novices, and their coach Ekkapol Chantawong, who became a monk, at Wat Phra That Doi Tung in… https://t.co/IDoppohqOH— The Nation Thailand (@nationnews) 25 Temmuz 2018
Takım bir haftadan uzun bir süreyi tapınaklarda geçirecek.
Budizm öğretilerine göre, çocuklarla antrenörün rahip olabilmesi için 9 gün boyunca tapınakta kalarak, Budist rahiplerin gözetiminde bir takım dini ritüelleri yerine getirmesi gerekiyor.
Törenin ardından bölgedeki farklı tapınaklara dağılan çocuklar, 4 Ağustos’a kadar 'ruhlarını temizlemek için' meditasyon yapacak, dua edecek ve günlük işlere yardımcı olacak.
ÇOCUKLARI KURTARMAK İÇİN ÖLEN DALGICA ADANDI
Tayland'da erkek çocuklarının keşiş adaylığı sürecinden geçerek hem kendilerini yetiştiren anne babalarına şükranlarını göstermeleri hem de bu süreçte edindikleri liyakatı anne babalarına mal etmeleri bir gelenek.
ÖLEN DALGICIN EŞİ TÖRENE KATILDI
Çocuklara hayatta kalmaları için elzem olan oksijen tanklarını götürürken boğulan Gunan, Tayland donanması SEAL özel kuvvetlerinin eski bir mensubuydu.
Törene Gunan'ın eşi ile çocukların bulunması ile kurtarılması arasında geçen 9 günde mağaraya inerek takıma eşlik eden doktor da katıldı.
'YAŞAMIN BİRİCİK DEĞERİ'
Başkeşiş Phra Khru Prayutjetiyanukarn, ''Çocukların Buda öğretisini uygulayarak barış, güç ve bilgelik bulmalarını umuyorum'' dedi.
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