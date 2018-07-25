Mağaradan kurtarılan çocuklar, Budist töreniyle 'çekirge' oldu

Tayland'da mahsur kaldıkları mağaradan 18 gün sonra büyük bir operasyonla kurtarılan çocuk futbol takımı ile antrenörleri, bir Budist tapınağında törenle keşişliğe adım attı.

© REUTERS / Soe Zeya Tun Tayland'daki mağaradan 18 günlük esaret sonrası kurtarılan çocuklar ilk kez basının karşısına çıktı

Tayland'da bir Budist tapınağında düzenlenen törenle mağaradan kurtarılan çocuk futbol takımının 11 üyesi, keşiş adayı, 25 yaşındaki antrenörü de keşiş ilan edildi.

Yaşları 11-16 arasında değişen takım üyelerinin 12'ncisi, Budist olmadığı için törene katılmadı.

Tören, Tham Luang Nang Non mağarasının bulunduğu Chiang Rai bölgesinde, dağ başındaki Vat Bara Dui Tong tapınağında düzenlendi.

Thailand cave survivors will be ordained as Buddhist novices and monks https://t.co/R3cBNVBzoc via @nypost — The_News_DIVA🎀 (@The_News_DIVA) 25 Temmuz 2018

PARA DA TOPLADILAR

Dünden kafalarını kazıtan ve beyaz gömlek-pantalonu çıkarıp turuncu keşiş elbisesine bürünen çocuklar, törende davetliler ve resmi yetkililerle birlikte dua etti.

The young soccer teammates and their coach who were rescued after being trapped in a cave in northern Thailand had their heads shaved in a ceremony as they prepared to be ordained as Buddhist novices and monks. https://t.co/2g3H1KQX6Q pic.twitter.com/4vFd1KQxwv — Chicago Tribune (@chicagotribune) 24 Temmuz 2018

Tapınağın müritleri, keşiş adayı çocuklar nezdinde bağışta bulunmayı ihmal etmedi.

A large crowd braved the rain on Wednesday to give food offerings in the first alms-collecting round by the 11 "Wild Boar" footballers, who are now Buddhist novices, and their coach Ekkapol Chantawong, who became a monk, at Wat Phra That Doi Tung in… https://t.co/IDoppohqOH — The Nation Thailand (@nationnews) 25 Temmuz 2018

© REUTERS / Eliseo Fernandez 69 gün yer altında kaldıktan sonra kurtarılan Şilili madencilerden Taylandlı çocuklara uyarı: Dolandırıcılara dikkat edin BİR SÜRE TAPINAKTA KALACAKLAR

Takım bir haftadan uzun bir süreyi tapınaklarda geçirecek.

Budizm öğretilerine göre, çocuklarla antrenörün rahip olabilmesi için 9 gün boyunca tapınakta kalarak, Budist rahiplerin gözetiminde bir takım dini ritüelleri yerine getirmesi gerekiyor.

Törenin ardından bölgedeki farklı tapınaklara dağılan çocuklar, 4 Ağustos’a kadar 'ruhlarını temizlemek için' meditasyon yapacak, dua edecek ve günlük işlere yardımcı olacak.

ÇOCUKLARI KURTARMAK İÇİN ÖLEN DALGICA ADANDI

Tayland'da erkek çocuklarının keşiş adaylığı sürecinden geçerek hem kendilerini yetiştiren anne babalarına şükranlarını göstermeleri hem de bu süreçte edindikleri liyakatı anne babalarına mal etmeleri bir gelenek.

© REUTERS / THAI NAVY SEALS Tayland'da 13 kişinin kurtarıldığı mağara müze olacak

Ancak mağaradan kurtarılan futbol takımının, bu törenle şükranları iletip liyakatlarını geçirdikleri kişi, kurtarma operasyonu sırasında ölen dalgıç Saman Gunan oldu.

ÖLEN DALGICIN EŞİ TÖRENE KATILDI

Çocuklara hayatta kalmaları için elzem olan oksijen tanklarını götürürken boğulan Gunan, Tayland donanması SEAL özel kuvvetlerinin eski bir mensubuydu.

Törene Gunan'ın eşi ile çocukların bulunması ile kurtarılması arasında geçen 9 günde mağaraya inerek takıma eşlik eden doktor da katıldı.

'YAŞAMIN BİRİCİK DEĞERİ'

© REUTERS / Athit Perawongmetha Tayland'daki mağarada mahsur kalan çocukları kurtarma çalışmalarına katılan dalgıç öldü Törenle ilgili açıklama yapan Ulusal Budizm Ofisi'nin yerel sorumlusu Praphun Khomjoi, çocuklara kendi kendinin bilincinde olmayı, yaşamın önemini öğretmeye çalıştıklarını, insan olarak dünyaya gelmenin sıradışılığını anlamalarını sağlamaya çalıştıklarını, bunun için de Budizmin ilkelerini kullandıklarını söyledi.

Başkeşiş Phra Khru Prayutjetiyanukarn, ''Çocukların Buda öğretisini uygulayarak barış, güç ve bilgelik bulmalarını umuyorum'' dedi.