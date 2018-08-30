'Rus Frank Sinatra' 81 yaşında hayata gözlerini yumdu

Pek çok eleştirmen tarafından 'Rus Frank Sinatra' olarak da isimlendirilen ses sanatçısı İosif Kobzon, 81 yaşında vefat etti.

Rusya'nın en önemli ses sanatçılarından olan ve Türkiye'de de birkaç kez konser veren Kobzon'un vefatını ailesi duyurdu.

Efsanevi sanatçı, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

На 81-м году жизни скончался легендарный артист, Герой Труда Российской Федерации, Народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон. Светлая память! pic.twitter.com/WhrsS4SzFc — Народный фронт (@ornfront) August 30, 2018

​Bir dönem iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin milletvekili olarak parlamentoya giren Kobzon'un ölümü üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aile ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Kobzon, daha önce sanata katkıları nedeniyle Putin tarafından devlet nişanı ile ödüllendirilmişti.

Sanatçının cenazesi Moskova'da toprağa verilecek.

Kobzon, Rusya’nın efsane şarkıcısı, milletvekiliydi. Bir kaç kez Türkiye’de de konser verdi. 81 yaşında göçmüş bu dünyadan. Işıklar yoldaşı olsun. #ИосифКобзон Светлая память! https://t.co/dbxnY55QdV — Hulya Arslan (@HulyArslanRusya) August 30, 2018

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