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    Roman Abramoviç

    Abramoviç'in 'eski sevgilisi', müstehcen fotoğrafları yüzünden oğlunun velayetini kaybedebilir

    © Fotoğraf : Twitter
    Yaşam
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    Chelsea Futbol Kulübü’nün sahibi olarak tanınan Rusya-İsrail vatandaşı iş insanı Roman Abramoviç’in, okul döneminde kendisine aşık olduğunu ve eski sevgilisi olduğunu iddia eden 52 yaşındaki Rus şarkıcı Natalya Şturm, sosyal medyada paylaştığı müstehcen fotoğrafları yüzünden 13 yaşındaki oğlunun velayetini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

    Rusya'da 90'lı yıllarda bir pop şarkısı ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Roman Abramoviç'le var olduğunu iddia ettiği ilişkileriyle ilgili kitaplar yazan şarkıcı Natalya Şturm, son günlerde eski eşi İgor Pavlov'la olan davasıyla gündeme geldi.

    Ştrum, 10 yıldan fazla bir süre önce boşandığı eski işadamı eşi İgor Pavlov'la yıllardır oğlunun velayetine ortaktı. Ancak Pavlov, 13 yaşındaki oğlunu tek başına büyütmek istediği için eski eşine velayet davası açtı. Pavlov, Şturm'dan nafaka da talep etti. İkilinin davası ekim ayında görülecek.

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    Арсюшка захотел перекраситься в брюнета, но по законам контраста карие глаза ярче на светлых волосах (классика жанра голубые глаза — чёрные волосы). Я честно вообще против окрашивания отличных крепких молодых волос с идеальной структурой. Но в случае с Арсюхой-козерогом все доводы рассыпаются в прах)). Поэтому мы нашли консенсус — на два оттенка светлее. #😇 #босс #мамасына #терпение🙏

    Natalia Shturm (@nataliashturm)'in paylaştığı bir gönderi (23 Eyl, 2018, 10:05öö PDT)

    Rus NTV televizyonunun haberine göre, davanın nedeni Şturm'ın Instagram'da paylaştığı müstehcen fotoğrafları olabilir. 52 yaşındaki şarkıcı, paylaştığı fotoğraflarla 100 binden fazla takipçi topladı.

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    Чтоб не расстраивались за футбол, я вам радость в пост). Пришла в бар где все смотрят футбол и болеют за… Уругвай. Это оч неприятно, когда все хлопают, кричат fuck и радуются, что забили в «твои» ворота. Я выдержала только первый тайм и скорее к вам, мои любимчики, утешать вас не словом, а делом😍 #titsgram #hot #instagirl Раскрою секрет: я бы не догадалась полететь в Танзанию, если бы не #туристическоеагентство #1001тур Они отправили меня сюда за 1 день! Хотите экзотики и уже не знаете какую новую страну посмотреть — это к ним #4957874403 #travel #allcountry #путешествия #super

    Natalia Shturm (@nataliashturm)'in paylaştığı bir gönderi (25 Haz, 2018, 8:40öö PDT)

    Şarkıcı ise eski eşinin oğlunu görmesini engellemek için sosyal medyadaki fotoğraflarını kullandığını, ancak mücadele edeceğini ifade etti.

    Şturm "Çocuğun annesi benim, onu çok kötü koşullarda, karmaşıklıklar içinde doğurdum, daha paylaşamayacağım birçok ayrıntı var" dedi.

    İkili, oğulları Arseniy 1 yaşındayken boşanmıştı. Pavlov, eski eşine her yıl 1 buçuk milyon ruble (23 bin dolar) ödüyordu. Arseniy, Moskova'nın elitlerinin yaşadığı Rublevka bölgesinde özel bir okulda öğrenim görüyor.

     

     

    Şturm, geçen yıl eski eşinin kendisine şiddet uyguladığını ileri sürmüştü. Pavlov ise Şturm'ın sadece kendini ve parayı sevdiğini belirtmişti.

    Şturm ‘Okulda romantizm' isimli bir şarkıyla ünlenmiş, birçok kitap yazmıştı. Kitaplardan birinde okul döneminde Abramoviç'in kendisine aşık olduğunu iddia etmişti. Kitapta kendisinin Abramoviç'i sevmediğini, onu arkadaş olarak gördüğünü ileri sürmüştü.

    Etiketler:
    Natalya Şturm, Roman Abramoviç, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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