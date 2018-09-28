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05:53 29 Eylül 2018
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    Papa Francis

    Papa, çocuk istismarcısı papazı meslekten men etti

    © REUTERS / Tony Gentile
    Yaşam
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    Papa Franciscus, Şili'nin başkenti Santiago'da çocuklara cinsel istismarda bulunan Papaz Fernando Karadima Farina’yı meslekten men etti.

    Papa Francis
    © REUTERS / Max Rossi
    Başpiskopostan Papa'ya 'cinsel istismara göz yumduğu gerekçesiyle' istifa çağrısı
    Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Papa'nın Şili'de çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunan Papaz Fernando Karadima Farina'yı papazlıktan çıkardığı bildirildi.

    Açıklamada, "Papa Franciscus, Şili'deki Santiago başpiskoposluk bölgesinden Fernando Karadima Farina'yı papazlıktan çıkarmıştır. Papa, bu istisnai kararı vicdanen ve Kilise'nin iyiliği için almıştır. Papa, Kilise'deki evrensel, üstün, tam ve doğrudan olan olağan yetkisini kullanmıştır" denildi.

    Papa'nın, kararı dün imzaladığı ve o anda otomatik olarak yürürlüğe girdiği belirtilen açıklamada, kararın Karadima'ya bugün bildirildiği aktarıldı.

    PAPA ÖNCE İDDİALARIN GERÇEK OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

    Yetkili makamlarca yürütülen soruşturmalar sonucunda, Karadima çocuklara yönelik cinsel istismardan suçlu bulunmuştu.

    Papa Franciscus, mayısta, kilisedeki pedofili skandalını görüşmek üzere 34 Şilili piskoposla bir araya gelmiş, bu piskoposlar üç gün süren görüşmelerinin ardından toplu istifalarını sunmuştu.

    Papa, önce papaz Fernando Karadima tarafından işlenen pedofili suçlarını örtbas etmekle suçlanan Şili Kilisesi'nin Başpiskoposu Juan Barros hakkında bu suçu işlediğine dair bir kanıt bulunmadığını ve iddiaların gerçek olmadığını söylemişti.

    Ancak daha sonra konuyu yanlış değerlendirdiğini kaydeden Papa, rencide ettiği cinsel istismar kurbanlarından özür dilemiş ve konuyla ilgili 'çok ciddi bir hata yaptığını' kabul etmişti.

    Papa Franciscus, geçen hafta da San Bartolome de Chillan piskoposu Carlos Eduardo Pellegrin Barrera ve San Felipe piskoposu Cristian Enrique Contreras Molina'yı kiliselerdeki çocuklara yönelik cinsel istismar vakaları nedeniyle azletmişti.

    Katolik Kilisesi'nin, dünyanın birçok ülkesinde yüz binlerce din adamı bulunuyor. Birçok ülkede de özellikle çocuklara yönelik istismarı içeren çok sayıda vaka basına yansımıştı.

    Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesi'ndeki yaygın çocuk istismarı hakkında 2014'te bir rapor yayımlamıştı. Raporda, Vatikan, kendisine bağlı kiliselerin bulunduğu çok sayıda ülkede papazlar hakkındaki cinsel taciz iddialarının üstünü örterek on binlerce çocuğun istismara uğramasına göz yummakla suçlanmıştı.

    Etiketler:
    Papa Francesco, Vatikan, Şili
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