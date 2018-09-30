Akademik makalede görülen not, tartışmaya yol açtı: Bismillahirrahmanirrahim

Bazı akademisyenlerin ve bilim insanlarının, yayımladıkları makalelerde, beyaz sayfaya beyaz renkle "Bismillahirrahmanirrahim" yazıldığı öğrenildi.

TÜBİTAK'ın DergiPark sisteminde yayımlanan 'Sigorta sözleşmesinin yapılması sırasındaki beyan yükümlülüğünün ihlalinde nedensellik bağı' adlı makalede, sayfanın en başına ve en sonuna, beyaz renkle 'Bismillahirrahmanirrahim' yazıldığı fark edildi.

3 AYRI YERDE YAZILMIŞ

Odatv'nin haberine göre, yine "Fikri mülkiyet hukukunda yenilik ve orijinallik" adlı bir makalenin üç yerinde, "Bismillahirrahmanirrahim" yazılı olduğu görüldü.

"Bismillahirrahmanirrahim" yazısı beyaz renkle yazıldığı için, ancak metin içinde arama yapıldığında fark edilebiliyor.

Adam makalesinde beyaz sayfaya beyaz renkle "Bismillahirrahmanirrahim" yazmış. "Bu makaleye nasıl geldin?" "Bunu nasıl tespit ettin?" diye sormayın lütfen. pic.twitter.com/nPj784hvYc — ismail BASKIN (@baskindev) 29 Eylül 2018

Yazılım mühendisi İsmail Baskın ise, kişisel sosyal medya hesabından, böylesi makalelerin görüntüsünü paylaştı. Baskın, "Adam makalesinde beyaz sayfaya beyaz renkle 'Bismillahirrahmanirrahim' yazmış. 'Bu makaleye nasıl geldin?' 'Bunu nasıl tespit ettin?' diye sormayın lütfen" diye yazdı.

​Öte yandan, bu yöntemin bir şablon olabileceği iddiası da gündeme gelirken, söz konusu not, akademisyenler arasında da tartışma konusu haline geldi.