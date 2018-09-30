Akademik makalede görülen not, tartışmaya yol açtı: Bismillahirrahmanirrahim

3 AYRI YERDE YAZILMIŞ
Odatv'nin haberine göre, yine "Fikri mülkiyet hukukunda yenilik ve orijinallik" adlı bir makalenin üç yerinde, "Bismillahirrahmanirrahim" yazılı olduğu görüldü.
"Bismillahirrahmanirrahim" yazısı beyaz renkle yazıldığı için, ancak metin içinde arama yapıldığında fark edilebiliyor.
Adam makalesinde beyaz sayfaya beyaz renkle "Bismillahirrahmanirrahim" yazmış. "Bu makaleye nasıl geldin?" "Bunu nasıl tespit ettin?" diye sormayın lütfen. pic.twitter.com/nPj784hvYc— ismail BASKIN (@baskindev) 29 Eylül 2018
Öte yandan, bu yöntemin bir şablon olabileceği iddiası da gündeme gelirken, söz konusu not, akademisyenler arasında da tartışma konusu haline geldi.
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