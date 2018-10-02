Bakırköy'de bir kişi, aracını vatandaşların üzerine sürdü

Bakırköy'de, bir sürücü tartıştığı kişilerin üzerine otomobilini sürdü. Olayda çevredeki yayalardan da yaralılar var. Bakırköy'ün en işlek caddesi İstanbul Caddesi'nde gerçekleşen olay kameralara yansıdı. Bir çok kişiye çarptıktan sonra kaçan sürücü kısa sürede yakalandı.

© REUTERS / Petar Kujundzic Çin'de bir araç kalabalığın arasına daldı: 9 ölü 46 yaralı

İstanbul Bakırköy'de bir kadını darp ettiği ileri sürülen şahsın, aracını kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine sürmesi sonucu bazı kişiler yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir alışveriş merkezinin önünde araç içerisinde bir kadını darp ettiği öne sürülen kişiye vatandaşlar tepki gösterdi. Bu sırada tartışma yaşandı. Bir süre sonra, şahıs aracını hareket ettirirken, vatandaşların tepkisi sürdü.

Şahıs aracını vatandaşların engelleme çabalarına rağmen kaldırıma doğru çıkardı. Bu sırada aracıyla bazı vatandaşlara ve park halindeki araçlara çarpan şahıs, ters yönden olay yerinden kaçtı.

Olayda bazı kişiler yaralandı.

Kaçan şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kaçan sürücüyü polis ekipleri kısa sürede yakalarken, vatandaşların linç girişimi üzerine şahıs olay yerinden uzaklaştırıldı.