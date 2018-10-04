Einstein'ın 'tanrıyı ret' mektubu yine açık artırmada

Bilim insanı denilince pek çok kişinin aklına gelen ilk isim olan Albert Einstein'ın Tanrı'nın varlığını ve dini açıkça reddettiği mektubu bir kez daha açık artırmaya çıkarılacak.

Nobel Ödüllü ünlü fizikçi, 1955'teki ölümünden bir yıl önce Yahudi filozof Eric Gutkind'e yazdığı mektupta şöyle diyordu:

"Tanrı sözcüğü bana göre insanın güçsüzlüğünün ifadesi ve ürünü olmaktan başka bir şey değil. İncil, saygı duyulması gereken ancak ilkel ve oldukça çocuksu bir efsaneler yumağı."

3 MİLYON DOLARA ALICI ÇIKMADI

2008'deki bir açık artırmada 404 bin dolara satılan mektup, o dönemde büyük tartışma yaratmıştı. 2012'de müzayede sitesi eBay'da 3 milyon dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkarılan 'Tanrı mektubu'na alıcı çıkmamıştı.

1.5 MİLYON DOLARA ÇIKAR MI?



Müzayede şirketi Christie's yetkilileri, bu kez aralık ayında yapılacak açık artırmada mektubun 1.5 buçuk milyon dolara satılmasını beklediklerini söyledi.

MATEMATİKİ FELSEFE VE YALANLARI SORGULAMA

Modern fiziğin iki sütunundan biri olan izafiyet kuramının yaratıcısı, Denis Brian'ın 'Einstein: Bir Yaşam' adlı kitabına göre, çocukluğunda koyu bir Yahudi'ydi. "Okula gidip gelirken, ezberlediği ilahileri okurdu." 13 yaşına geldiğinde, yüksek matematikle felseye ilgi duymaya ve 'yalanlarla kandırıldığını hissetmeye' başlayarak dini düşüncelerinden uzaklaştı.

KOZMİK AKIL

Eugene Mallove ise 1985'te Washington Post gazetesinde yayımlanan makalesinde, Einstein'in hayatının hiçbir döneminde ateist olmadığını savundu.

Mallove'a göre, Einstein, 'evrenin arkasında, doğa yasaları arasındaki uyuma hayranlığı yansıtan ve insanların sistematik düşünce-davranışlarıyla kıyaslanamayacak kadar üstün olan bir kozmik akıl' bulunduğuna inanıyordu.