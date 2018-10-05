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15:47 05 Ekim 2018
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    Ural Transsib model motosiklet

    Rus Ural motosikletinin vodka ve kürklü yeni modeli çıktı

    © Fotoğraf : Twitter
    Yaşam
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    Rus Ural motosikletlerinin Avusturya bayiliği, simge haline gelen motosikletin sınırlı sayıdaki Sibirya Ekspresi temalı bir versiyonunu çıkardı. Eski moda bir tarzda döşenen Ural Transsib isimli motosiklette bir şişe vodka da var.

    motosiklet
    © Sputnik / Iliya Pitalev
    İlk kadın dünya motosiklet şampiyonu
    Efsanevi Ural motosikletlerinin Avusturya'daki bayiliği, motosikletlerin Sibirya Ekspresi temalı haliyle sınırlı sayıda versiyonunu üretti.

    İsmini Trans-Sberian Express (Sibirya Ekspresi'nin İngilizcesi) ifadesinin kısaltmasından alan, Ural Transsib modelinin üretiminde Ural CT modeli baz alındı. Ancak yeni motosiklette daha güçlü motor, maşa, sepeti için rüzgârlık ve başka küçük değişiklikler yer alıyor. Koyu yeşil renkteki motorun benzin deposu ve sepeti üzerinden geçen sarı bir şerit bulunuyor.

    Şeridin üzerinde Rusça "Ural motosikletinin sepetinde Sibirya Ekspresi treninde birinci sınıf odadaymış gibi konforlu seyahat edilebilir" yazıyor.

    MOTOSİKLET, SOĞUK HAVAYA KARŞI KÜRK DOLGULAR İLE DONATILDI

    Motosikletin döşemesi de eski tren koltuklarından ilham alınarak kahverengi ve deri görünümüyle tasarlandı. Sepetteki yolcu için ayrıca olumsuz hava koşullarına karşı kürk dolgular mevcut.

    Motosikletin en dikkat çeken yönlerinden biri de üzerinde ‘semaver' olması. Araçta bidon görünümlü bir bölme içinde ‘Samovar' (semaver) marka bir şişe vodka ve bardak bulunuyor.

    Dubai’de uçan motosiklet tanıtıldı
    © Ruptly .
    Dubai’de uçan motosiklet tanıtıldı
    20 ADET ÜRETİLEN MOTOSİKLETİN 15'İ SATILDI

    Russia Today'e (RT) yapılan açıklamaya göre, sadece 20 adet üretilen motosikletin 15'i satıldı bile. Ural Transsib'in fiyatı ise vergiler hariç 16 bin dolar (98 bin TL).

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    Etiketler:
    Sibirya Ekspresi treni, Ural CT, Ural Transsib, Samovar, Ural Motosiklet firması, Sibirya Ekspresi temalı motosiklet üretti, Ural Motosiklet, Trans-Sberian Express, Russia Today (RT), Avusturya, Rusya
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