Rus Ural motosikletinin vodka ve kürklü yeni modeli çıktı

Rus Ural motosikletlerinin Avusturya bayiliği, simge haline gelen motosikletin sınırlı sayıdaki Sibirya Ekspresi temalı bir versiyonunu çıkardı. Eski moda bir tarzda döşenen Ural Transsib isimli motosiklette bir şişe vodka da var.

© Sputnik / Iliya Pitalev İlk kadın dünya motosiklet şampiyonu

Efsanevi Ural motosikletlerinin Avusturya'daki bayiliği, motosikletlerin Sibirya Ekspresi temalı haliyle sınırlı sayıda versiyonunu üretti.

İsmini Trans-Sberian Express (Sibirya Ekspresi'nin İngilizcesi) ifadesinin kısaltmasından alan, Ural Transsib modelinin üretiminde Ural CT modeli baz alındı. Ancak yeni motosiklette daha güçlü motor, maşa, sepeti için rüzgârlık ve başka küçük değişiklikler yer alıyor. Koyu yeşil renkteki motorun benzin deposu ve sepeti üzerinden geçen sarı bir şerit bulunuyor.

Şeridin üzerinde Rusça "Ural motosikletinin sepetinde Sibirya Ekspresi treninde birinci sınıf odadaymış gibi konforlu seyahat edilebilir" yazıyor.

Австрийский дилер мотоциклов Ural представил особую версию базового СиТи — Ural Transsib, вдохновением для которой стали поезда Транссибирской магистрали. Мотоцикл оснастили телескопической вилкой Marzocchi, дополнительными кожаными кофрами для мелких ве.. https://t.co/c6086P371U — MDA-Tech (@mda_tech) October 4, 2018

​MOTOSİKLET, SOĞUK HAVAYA KARŞI KÜRK DOLGULAR İLE DONATILDI

Motosikletin döşemesi de eski tren koltuklarından ilham alınarak kahverengi ve deri görünümüyle tasarlandı. Sepetteki yolcu için ayrıca olumsuz hava koşullarına karşı kürk dolgular mevcut.

Motosikletin en dikkat çeken yönlerinden biri de üzerinde ‘semaver' olması. Araçta bidon görünümlü bir bölme içinde ‘Samovar' (semaver) marka bir şişe vodka ve bardak bulunuyor.

© Ruptly . Dubai’de uçan motosiklet tanıtıldı

Russia Today'e (RT) yapılan açıklamaya göre, sadece 20 adet üretilen motosikletin 15'i satıldı bile. Ural Transsib'in fiyatı ise vergiler hariç 16 bin dolar (98 bin TL).