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    Khabib Nurmagomedov

    McGregor’la maçı olaylı biten Nurmagomedov: Kartalı kafese kapatamazsınız

    © AFP 2018 / Vasily MAXIMOV
    Yaşam
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    UFC hafif sıklet unvan maçında İrlandalı Conor McGregor’u 4 rauntta yenerek kemerini koruyan ‘Kartal’ lakaplı şampiyon dövüşçü Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov, maçın sonunda çıkan olaylarla ilgili hayranları önünde bir konuşma yaptı. Namağlup sporcu Nurmagomedov, kemerini kaybetme riskine rağmen özür dilemeyerek ‘Kartalı kafese kapatamazsınız’ dedi.

    Khabib Nurmagomedov
    © AP Photo / John Locher
    Nurmagomedov ile McGregor arasındaki maç olaylı bitti
    Las Vegas'ta cumartesi günü düzenlenen UFC 229 dövüş gecesinde Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor'u dördüncü rauntta pes ettirip kemerini korudu. Maç sonrası ringin dışına atlayan Nurmagomedov, McGergor'un ekibine saldırdı ve büyüyen olaylara polis müdahale etti.

    Dağıstan'daki Anji Arena'da dün kendisini karşılayan 10 bin taraftara hitap eden ‘Kartal' lakaplı Nurmagomedov, öfke doluydu.

    ​Nurmagomedov, yüzünde tek bir gülümseme emaresi olmadan "Tanrı'ya tek bir şey için, bu palyaço ile kafeste yalnız kalmak için dua ettim. Her gün bunu istedim. Hiçbir yaramız olmadan, gücümüzü toplayıp kafeste birlikte kalmak istedim. Çünkü dışarıda birçok şey söylenmişti. Kapı kapandığında eylemlerimin sorumlusunun ben olmadığımı söyledim" ifadelerini kullandı.

    McGregor'a iki ülkenin halkı arasındaki farkı göstermek istediğini belirten dövüşçü "Biz tarihimizi, atalarımızı, yaşadıklarımızı biliyoruz. Bizi hiçbir şey bölemez. Maçtan sonra olanlarla ilgili bazıları yanlış yaptığımı, bazıları da doğrusunu yaptığımı söyleyebilir. Ancak kartalı kafese kapatamazsınız. Onlara bunu gösterdim" ifadelerini kullandı.

    ​Dövüşçünün sözlerinin ardından ‘Khabib!' diye bağıran kalabalık ona yaklaşmak için stadyumda kürsünün bulunduğu yere doğru koştu.

    Nurmagomedov'un karşı ekibe saldırmasının ardından UFC Başkanı Dana White olayların ardından bir açıklama yaparak soruşturma açıldığını belirtmişti. Soruşturma nedeniyle kazandığı 2 milyon dolar şimdilik verilmeyecek olan dövüşçü, şampiyonluğunun elinden alınması ve para cezası riski ile de karşı karşıya.

    Müslüman dövüşçü, McGregor'un Brooklyn'e gelip otobüsünü parçaladığını, babasına, dinine hakaret ettiğini söylemişti.

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    Etiketler:
    Conor McGregor ve Khabib Nurmagomedov arasındaki maç, UFC, Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor, Mahaçkala, Dağıstan, Rusya
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