McGregor’la maçı olaylı biten Nurmagomedov: Kartalı kafese kapatamazsınız

Dağıstan'daki Anji Arena'da dün kendisini karşılayan 10 bin taraftara hitap eden ‘Kartal' lakaplı Nurmagomedov, öfke doluydu.
#Khabib Nurmagomedov fans gathered at local football stadium in #Dagestan #UFC229 pic.twitter.com/IaRctSa88o— Denis Geyko (@DenisGeykoRT) 8 Ekim 2018
#Khabib Nurmagomedov fans gathered at local football stadium in #Dagestan to meet #UFC lightweight champion #UFC229 pic.twitter.com/tLJ2i6r5f7— Denis Geyko (@DenisGeykoRT) October 8, 2018
McGregor'a iki ülkenin halkı arasındaki farkı göstermek istediğini belirten dövüşçü "Biz tarihimizi, atalarımızı, yaşadıklarımızı biliyoruz. Bizi hiçbir şey bölemez. Maçtan sonra olanlarla ilgili bazıları yanlış yaptığımı, bazıları da doğrusunu yaptığımı söyleyebilir. Ancak kartalı kafese kapatamazsınız. Onlara bunu gösterdim" ifadelerini kullandı.
#Khabib Nurmagomedov fans invade the pitch at local football stadium in #Dagestan to get closer to their hero #UFC229 pic.twitter.com/JvhGsFH96Y— Denis Geyko (@DenisGeykoRT) October 8, 2018
Dövüşçünün sözlerinin ardından ‘Khabib!' diye bağıran kalabalık ona yaklaşmak için stadyumda kürsünün bulunduğu yere doğru koştu.
INSANE SCENES as #Khabib Nurmagomedov invade the pitch of local football stadium in #Dagestan #UFC229 @TeamKhabib pic.twitter.com/QD7jSfRP16— Denis Geyko (@DenisGeykoRT) October 8, 2018
Nurmagomedov'un karşı ekibe saldırmasının ardından UFC Başkanı Dana White olayların ardından bir açıklama yaparak soruşturma açıldığını belirtmişti. Soruşturma nedeniyle kazandığı 2 milyon dolar şimdilik verilmeyecek olan dövüşçü, şampiyonluğunun elinden alınması ve para cezası riski ile de karşı karşıya.
Müslüman dövüşçü, McGregor'un Brooklyn'e gelip otobüsünü parçaladığını, babasına, dinine hakaret ettiğini söylemişti.
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