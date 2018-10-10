Arda Turan, şarkıcı Berkay'ın burnunu kırdı

İstanbul'daki bir eğlence mekanında eğlenen Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya Arda Turan'ın arkadaş grubunun da katıldığı, Arda'nın Berkay'ın burnunu kırdığı belirtildi.

Kavganın perde arkasını Habertürk yazarı Esin Övet'e açıklayan şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, eşinin ameliyata girdiğini söyledi.

Esin Övet'in yazısı şöyle:

"Berkay ve eşi Emirgan'daki bir mekana eğlenmeye gidiyorlar. Yan masalarında Arda Turan erkek arkadaşlarıyla eğleniyor ve sonrası Özlem Ada Şahin'in anlattığına göre şöyle gelişiyor:

— Bir anda Arda koluma dokundu kulağıma eğildi ve 'Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın' dedi. Ben de 'Ne diyorsun kendine gel' dedim. Berkay gördü ve duydu. Sonra Arda'nın kulağına eğilip 'Eşimi gönderiyorum, şimdi erkek erkeğe konuşağız' dedi. O anda bana döndü Berkay 'Hadi eve göndereyim seni' dedi ve tam kafasını çeviriyordu ki Arda o anda yumruğu patlattı. Bir anda oldu. Berkay asla bir kere bile dokunmadı ona. Bir kere bile vurmadı. Sadece sakin bir şekilde, 'Özlem'i göndereyim konuşacağız erkek erkeğe' dedikten sonra Arda yumruk attı. Berkay'ı kanlar içinde çıkarttılar oradan. Direk hastaneye götürdüler. Saat 16.00'da ameliyata giriyor. Ya sesine bir şey olursa. Berkay sesi ile ekmek parası kazanan birisi. Olacak iş mi? Ben Arda'nın karısını tanıyorum. Selamlaşıyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz. Karısı hamile evde. Olacak iş mi?"

Arda Turan'ın olayın ardından silah alarak hastaneye Berkay'ın yanına gittiği ve Berkay'a "Ben senin karın olduğunu bilmiyordum. Öldür beni, çok pişmanım. Ben çok büyük öküzlük ettim. Özür dilerim" dediği de ileri sürüldü.