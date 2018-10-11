Kayıt
20:44 11 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Arda Turan

    Arda Turan, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi

    © AFP 2018 / BULENT KILIC
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 30

    Beşiktaş Cumhuriyet Savcısı, kasten yaralama ve silahla tehdit nedeniyle Arda Turan'ın yakalanmasını istedi. Ünlü futbolcunun Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındı.

    Arda Turan
    © AA / Medipol Başakşehir
    Şarkıcı Berkay'ın burnunu kıran Arda Turan: 'Bu iftiraya inanıyorsan bana sık' dedim
    Şarkıcı Berkay’ı darp eden futbolcu Arda Turan’ın kavganın ardından gittiği hastanede tabancasını ateşlemesi, hakkında yakalama emrine yol açtı. Turan'ın emniyette ifadesi alındı.

    Olayla ilgili olarak savcılığın, Arda Turan hakkında 'kasten yaralama' ve 'silahla tehditten' yakalanması, olaya şahit olan Berkay Şahin'in eşi Özlem ve şarkıcı Murat Dalkılıç'ın da ifadelerinin alınmasının talep edildiği öğrenildi.

    Olayın tutanağında, hastanenin silah ile ateş etme olayı bildirdiği belirtilerek şöyle denildi:

    "10.10.2018 günü Saat:05.30 Sıralarında Arda TURAN ile Berkay ŞAHİN isimli şahıslar Hastanenin Acil servisine geldikleri, Şahısların alkollü ve gergin oldukları Arda TURAN isimli şahsın belinde kabarıklık olduğu Özel güvenlik görevlileri tarafından gözlenmiş, şahıslar görevlilere hitaben herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söylemişler ve Acile yakın yerde olan Cekap Servisine girmişler, burada konuştukları esnada Murat DALKILIÇ isimli şahıs hastaneye gelmiş, şahıslar kendi arasında zaman zaman yüksek ve alçak sesle tartıştıkları, daha sonra Berkay ŞAHİN isimli şahsın muayenesi yapılmış, adli rapor düzenlenmiş, ayrıca şahısların tartıştığı yerin çalışanları mesai başladığında zeminde ve Fotokopi cihazında isabet ile mermi çekirdeği bulmuş,ancak yaşanan tüm olaylar her hangi bir polis merkezine bilgi verilmemiş, 10.10.2018 tarih ve 07.45 Saatli adli rapor incelendiğinde Berkay ŞAHİN isimli şahsın burnunun kırık olduğu tespit edilmiş, hastane görevlilerinin Arda TURAN isimli şahsın muayene edilmemiş olduğu tarafımıza beyan edilmiştir.

    Arda Turan
    © AFP 2018 / BULENT KILIC
    Savcılık, Arda Turan hakkında soruşturma başlattı
    Olay esnasında Hastanede Amir konumunda Özel güvenlik görevlisi Harun AKTAŞ isimli şahsın olduğu anlaşılmış,Hastanenin Kamera görüntüleri incelendiğinde Arda TURAN isimli x şahsın elinde Siyah renkli tabanca olduğu izlenmiş, Silahın ateş alma anı kamerada tespit edilememiş, olayın gerçekleştiği zeminde yerde bir isabet, Fotokopi makinesinde bir adet,ayrıca bir adet mermi çekirdeği olay yeri inceleme ekibi tarafından muhafaza altına alınmıştır.

    Kasten yaralama olayının Sarıyer ilçesi Emirgan Mahallesi Saf saf sokak N:39 Sayılı içkili eğlence yerinde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Olay günün Beşiktaş C.Savcısı Utku KİBRİTÇİOĞLU na anlatılmış,Kasten yaralama Silahla tehdit Ceraim verilmesi Arda TURAN isimli şahsın yakalanması, Tabancanın bulunması için çalışma yapılmasını, Berkay ŞAHİN in Müşteki eşi Özlem ŞAHİN in ve Murat DALKILIÇ isimli şahısların Bilgi sahibi olarak ifadelerinin  alınması,olay yeri inceleme yapılmasını,Kamera görüntülerinin alınmasını,hastanede olaya tanık olan personelin bilgi alınmasının yapılmasını, Müşteki Berkay ŞAHİN in eşi olan Özlem ŞAHİN in beyanında Cinsel taciz mevzusu geçir ise bu konu ile ilgili tekrar C.Savcısından talimat alınmasını, konu ile ilgili gelişme olur ise tekrar C.Savcısından talimat alınmasını talimatlarını vermiş, Ayrıca talimatın devamında Hastanenin Özel güvenlik görevlisi Harun AKTAY isimli şahsa Suç bildirmemekten ayrı bir tahkikat evrakı hazırlanmasını ikmalen gönderilmesi talimatlarını vermiştir. Müşteki Berkay ŞAHİN in Hastaneden darp edildiğine dair Doktor raporu temin edilmiş,tahkikata başlanmıştır."

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Ördek ile köpeğin şaşırtan dostluğu
    Ördek ile köpeğin şaşırtan dostluğu
    Karikatür
    Novak: Trump'ın tweet'leri piyasalarda kafa karışıklığına neden oluyor
    İnfografik
    Rus ve Amerikan hava savunma sistemleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet