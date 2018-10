Arda Turan, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi

Şarkıcı Berkay’ı darp eden futbolcu Arda Turan’ın kavganın ardından gittiği hastanede tabancasını ateşlemesi, hakkında yakalama emrine yol açtı. Turan'ın emniyette ifadesi alındı.

Olayla ilgili olarak savcılığın, Arda Turan hakkında 'kasten yaralama' ve 'silahla tehditten' yakalanması, olaya şahit olan Berkay Şahin'in eşi Özlem ve şarkıcı Murat Dalkılıç'ın da ifadelerinin alınmasının talep edildiği öğrenildi.

Olayın tutanağında, hastanenin silah ile ateş etme olayı bildirdiği belirtilerek şöyle denildi:

"10.10.2018 günü Saat:05.30 Sıralarında Arda TURAN ile Berkay ŞAHİN isimli şahıslar Hastanenin Acil servisine geldikleri, Şahısların alkollü ve gergin oldukları Arda TURAN isimli şahsın belinde kabarıklık olduğu Özel güvenlik görevlileri tarafından gözlenmiş, şahıslar görevlilere hitaben herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söylemişler ve Acile yakın yerde olan Cekap Servisine girmişler, burada konuştukları esnada Murat DALKILIÇ isimli şahıs hastaneye gelmiş, şahıslar kendi arasında zaman zaman yüksek ve alçak sesle tartıştıkları, daha sonra Berkay ŞAHİN isimli şahsın muayenesi yapılmış, adli rapor düzenlenmiş, ayrıca şahısların tartıştığı yerin çalışanları mesai başladığında zeminde ve Fotokopi cihazında isabet ile mermi çekirdeği bulmuş,ancak yaşanan tüm olaylar her hangi bir polis merkezine bilgi verilmemiş, 10.10.2018 tarih ve 07.45 Saatli adli rapor incelendiğinde Berkay ŞAHİN isimli şahsın burnunun kırık olduğu tespit edilmiş, hastane görevlilerinin Arda TURAN isimli şahsın muayene edilmemiş olduğu tarafımıza beyan edilmiştir.

Olay esnasında Hastanede Amir konumunda Özel güvenlik görevlisi Harun AKTAŞ isimli şahsın olduğu anlaşılmış,Hastanenin Kamera görüntüleri incelendiğinde Arda TURAN isimli x şahsın elinde Siyah renkli tabanca olduğu izlenmiş, Silahın ateş alma anı kamerada tespit edilememiş, olayın gerçekleştiği zeminde yerde bir isabet, Fotokopi makinesinde bir adet,ayrıca bir adet mermi çekirdeği olay yeri inceleme ekibi tarafından muhafaza altına alınmıştır.

Kasten yaralama olayının Sarıyer ilçesi Emirgan Mahallesi Saf saf sokak N:39 Sayılı içkili eğlence yerinde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Olay günün Beşiktaş C.Savcısı Utku KİBRİTÇİOĞLU na anlatılmış,Kasten yaralama Silahla tehdit Ceraim verilmesi Arda TURAN isimli şahsın yakalanması, Tabancanın bulunması için çalışma yapılmasını, Berkay ŞAHİN in Müşteki eşi Özlem ŞAHİN in ve Murat DALKILIÇ isimli şahısların Bilgi sahibi olarak ifadelerinin alınması,olay yeri inceleme yapılmasını,Kamera görüntülerinin alınmasını,hastanede olaya tanık olan personelin bilgi alınmasının yapılmasını, Müşteki Berkay ŞAHİN in eşi olan Özlem ŞAHİN in beyanında Cinsel taciz mevzusu geçir ise bu konu ile ilgili tekrar C.Savcısından talimat alınmasını, konu ile ilgili gelişme olur ise tekrar C.Savcısından talimat alınmasını talimatlarını vermiş, Ayrıca talimatın devamında Hastanenin Özel güvenlik görevlisi Harun AKTAY isimli şahsa Suç bildirmemekten ayrı bir tahkikat evrakı hazırlanmasını ikmalen gönderilmesi talimatlarını vermiştir. Müşteki Berkay ŞAHİN in Hastaneden darp edildiğine dair Doktor raporu temin edilmiş,tahkikata başlanmıştır."