NASA: Roscosmos ile ilişkilerimizle gurur duyuyoruz

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ile ilişkilerle gurur duyduklarını belirten ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), iki ülke arasındaki uzay işbirliğinin büyümeye devam ettiğini kaydetti.

© Sputnik / Sergey Mamontov Roscosmos, acil iniş yapan Soyuz uzay aracının mürettebatının fotoğraflarını yayınladı

NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu Misyonu Başkanı Kenny Todd, "Astronotların uzaya ulaştırılması konusunda son birkaç yıldır Ruslara güvendik ve bu partnerliğimiz büyümeye devam ediyor" dedi.

Todd, "Her iki taraf, sorun çözme yeteneği ve açıklık sergiliyor. Bunun eşsiz olduğunu iddia etmiyorum ama kesinlikle NASA ve Roscosmos'un uzun yıllardır inşa ettiği ilişkilerle çok gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Teknik sorunların politik sınırlar tanımadığını kaydeden NASA yetkilisi, "Sorunlar ortaya çıktığında, biz ve onlar (Rusya) onları aynı şekilde çözüyoruz. Onların parlak beyinleri var ve birlikte çalışarak birçok şey başarabiliriz" ifadelerini kullandı.