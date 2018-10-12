Aynı erkekten hoşlanan liseli kızlar sokakta birbirine girdi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, okul çıkışı buluşan lise öğrencisi iki kızın sokak ortasındaki kavgası, onları ayırmayıp cep telefonu kamerasıyla çekim yapan arkadaşlarınca kaydedildi.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bahçelievler mahallesinde meydana geldi.
Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken kızlardan biri, diğerinin saçından çekerek yere düşürdü. Yerdeki kızın üzerine doğru eğilen liseli, tokat attı.
KIZ ARKADAŞLARI KAYDETTİ
Bu anlar, liselileri ayırmayıp cep telefonu kamerasıyla çekim yapan kız arkadaşlarınca kaydedildi. Kızları sokak ortasında kavga ederken görenler, güçlükle ayırdı. Ayağa kalktıktan sonra birbirine hakaret eden liseli kızlar, olay yerinden ayrıldı.
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