Suriye'den gelen toz bulutu, Şanlıurfa'da hayatı felç etti

Suriye'den gelen toz bulutu, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ile Viranşehir ilçelerinde hayatı olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, yaşlı, çocuk ve solunum sorunu olanların toz bulutunun olduğu saatlerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Suriye üzerinden gelen toz bulutu güneyden esen rüzgarla özelikle sınırdaki Ceylanpınar ile Viranşehir ilçelerinde etkili oldu.

Birkaç gündür belirli zamanlarda etkisini arttıran toz bulutu bazı yerlerde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Uzmanlar, yaşlı, çocuk ve solunum sorunu olanların toz bulutunun olduğu saatlerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.