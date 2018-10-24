Mısır’da tatil yaptığı sırada hayatını kaybeden İngiliz’in, ülkesine getirilen bedeninde iç organları eksik çıktı

Mısır’da tatil yaptığı sırada hayatını kaybeden 62 yaşındaki İngiltere vatandaşı David Humphries’ın cansız bedeni ülkesine getirildiğinde böbrekleri ve kalbinin yerinde olmadığı anlaşıldı.

İngiltere vatandaşı David Humphries, geçen ay Mısır'ın Hurgada kentinde kaldığı otelin havuzunda torunlarıyla oynarken hayatını kaybetti. Ailenin itirazlarına rağmen Mısırlı doktorlar Humphries'ın otopsisini gerçekleştirdi, daha sonra da kalbinin durduğu açıklandı.

Yaşlı adamın cansız bedeni daha sonra ülkesine getirildi ve bir kez daha otopsi yapıldı. Otopsi sonucunda kalp, böbrekleri ve karaciğerinin bir kısmının yerinde olmadığı anlaşıldı.

Diğer yandan Humphries'ın ölmeden bir hafta önce göğsündeki ağrı nedeniyle hastaneye götürüldüğü, doktorların da antibiyotik yazıp geri gönderdiği de belirtildi.

Humphries'ın eşi ve kızı doktorların onu asla otele geri göndermemeleri gerektiği görüşünde.

İngiliz basınında ise Mısırlı doktorlar, hastanın organlarını yasadışı şekilde almakla suçlanıyor. Kahire'de mahkemelere benzer nedenlerden 37 kişinin şikayette bulunduğu aktarılıyor. Ancak Mısırlı yetkililer suçlamaların asılsız olduğunu belirtiyor.