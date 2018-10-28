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03:55 28 Ekim 2018
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    beyin

    Şifrelerini sürekli unutanlara müjde: Beyin dalgalarınız sizin yerinize hatırlayacak

    © Flickr / A Health Blog
    Yaşam
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    Elektroensefalografi kulaklığı sayesinde şifreleri hatırlama zorunluluğu yakın gelecekte ortadan kalkabilir.

    Yapay zeka
    China Daily
    Yapay zeka gelecekte insanları daha zeki hale getirecek
    Beyin dalgaları aracılığıyla kimlik doğrulaması, parolalara alternatif biyometrik ölçümlerden biri haline geldi.

    Yöntem, elektroensefalografi (EEG) yani beyin dalgaları aktivitesinin elektriksel yöntemle ölçmeye dayanıyor. Beyin çok düşük şiddette sürekli elektrik akımı üreterek dalgaları düzenli şekilde yayıyor.

    New Scientist'te yayımlanan habere göre yeni bir şifre talep etme yöntemi yerine unutkan kullanıcılara bilgisayar tarafından bir dizi kelime gösterilerek EEG kulaklığı aracılığıyla tepki ve doğruluğu incelenebilecek.

    YÜZDE 94 DOĞRU TAHMİN EDİYOR

    EEG okumalarının bir kişinin kimliğini yüzde 94 oranında doğru tespit edebileceği belirtilirken araştırmacılar içki içmek gibi bazı etkenlerin karışıklığa yol açabileceğini belirtiyorlar. Güvenlik uzmanı Tommy Chin ve Rochester Teknoloji Enstitüsü öğrencilerinden Peter Muller alkolün bu bağlamdaki etkisini bir grup insan üzerinde test ettiler. Chin test sonucunda, beyin dalgalarının vücutta morfin gibi etki gösteren opioid türü ilaçlar, kafein ve alkol gibi dış etkilerle kolaylıkla manipüle edilebileceğinin belirlendiğini söyledi.

    ŞABLONLAR OLUŞTURULABİR

    Kaliforniya Üniversitesi'nden John Chuang ise geçen yıl yaptığı araştırmada açlık, stres, yorgunluk gibi diğer faktörlerin de EEG'nin güvenilirliğini düşürdüğünü ileri sürdü.

    Farklı koşullar altında doğruluk gerekiyorsa, sarhoş, yorgun ve benzeri durumlarda EEG imzasını ayrı ayrı haritalandırarak, bir kullanıcı için birden fazla beyin dalgası "şablonu" toplanmanın mümkün olduğu ve bu şekilde sorunun aşılabileceği belirtiliyor. 

    Etiketler:
    Şifre, Unutkanlık, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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